Grupo Germânica inaugura 1ª concessionária da GWM em Piracicaba

Piracicaba acaba de ganhar a primeira concessionária Germânica GWM, que vai comercializar os veículos da montadora chinesa GWM (Great Wall Motor), recém-chegada ao Brasil. Instalada no Shopping Piracicaba, a loja já está aberta ao público.

“É com imensa satisfação que o Grupo Germânica tem o privilégio de ser o representante exclusivo em Piracicaba da gigante GWM. Estamos empolgados e comprometidos em fazer parte da história de sucesso desta Auto tech na região”, comentou Evandro Garms, presidente do Grupo Germânica.

Em Piracicaba, os clientes vão encontrar os modelos da linha Haval H6: Haval H6 GT PHEV AWD, Haval H6 Premium PHEV AWD e Haval H6 Premium HEV, e também os modelos do ORA 03 Skin e GT. Modernos e altamente tecnológicos, os modelos esbanjam sofisticação, tanto na parte externa, quanto no seu interior.

Até o próximo domingo, como forma de marcar o início das operações em Piracicaba, a concessionária preparou uma recepção especial para atender aos clientes que forem visitar a nova Germânica GWM.

Além de conhecer a nova loja e as características dos veículos elétricos que estão revolucionando o mercado automobilístico, os clientes têm a opção de fazer um Test Drive e experimentar toda a performance dos carros.

A escolha do Grupo Germânica como representante da GWM em Piracicaba levou em conta vários critérios, como desempenho em vendas, capacidade de investimento e sua força regional.

Além de Piracicaba, as concessionárias Germânica GWM estão presentes em Sorocaba, Ribeirão Preto e Limeira.

A GWM no Brasil e no mundo

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que há 24 anos ela lidera na China, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

Nos próximos três anos, a GWM investirá mais de R$ 10 bilhões na sua operação no Brasil, que terá apenas SUVs e picapes eletrificados e conectados. A fábrica da GWM em Iracemápolis (SP) tem sistema de produção inteligente e capacidade de produção instalada para 100 mil veículos por ano.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 39 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br