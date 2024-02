Americanense leva prêmio de R$ 50 mil da Sicredi

Americanense- Neste primeiro mês do ano, mais um associado da Sicredi Dexis

desta vez da agência de Americana teve a felicidade de ser sorteado pelo Seguro de Vida da Icatu Seguros e ganhou o valor de R$ 50 mil.

“No Sicredi, os associados que possuem seguro contam com uma série de assistências e benefícios e ainda concorrem a sorteios mensais de prêmios em dinheiro, em parceria com a seguradora Icatu”, afirmou Mariana de Abreu Gomes, gerente da agência de Centro de Americana.

Ramerson Douglas dos Santos Modesto, proprietário da empresa “Trafego Acesso a Internet Ltda”, e associado da cooperativa Sicredi Dexis, foi o ganhador do prêmio.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O seguro foi contratado em dezembro de 2019, um após Ramerson se tornar associado da cooperativa. “O gerente me ofereceu e vi que era uma boa oportunidade, pois estava na hora de fazer um seguro para a empresa. O prêmio veio em um bom momento e vou usar parte do valor para quitar alguns compromissos”, comentou Ramerson.

Portfólio de seguros

O Sicredi oferece um amplo portfólio de seguros para pessoas físicas e jurídicas. Para ao associado pessoa física estão disponíveis para contratação os seguros de automóvel, rural, residencial, viagem e de responsabilidade civil, no caso de médicos e dentistas. Já para empresas estão disponíveis o seguro de vida, veicular, rural, patrimonial e prestamista.

Independentemente da modalidade e cobertura escolhida, os seguros disponibilizados pela instituição financeira cooperativa têm como objetivo proporcionar tranquilidade para o dia a dia e evitar dores de cabeça em situações imprevistas que causam prejuízo ou danos materiais.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, completados em setembro de 2023, e é a maior cooperativa do sistema Sicredi. Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e aproximadamente 400 mil associados — entre titulares, cotitulares e poupadores — que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP