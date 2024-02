Projeto de alunos de Etec propõe controlar tráfego de veículos pesados

Veículos de grande porte podem causar transtornos em uma cidade, poluindo, obstruindo vias ou ficando presos em viadutos incompatíveis com sua altura. Para evitar esses e outros problemas, uma equipe da Escola Técnica Estadual (Etec) Rosa Perrone Scavone, de Itatiba, elaborou o projeto Controle de Fluxo de Veículos Pesados para Controle da Poluição Urbana. O trabalho foi finalista da 11ª edição do prêmio Mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M, destinado a alunos dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico da Região Metropolitana de Campinas e de Ribeirão Preto.

Orientados pelos professores Humberto Zanetti e Leandro Carvalho, os estudantes Alan Lacerda, Rafaela Augusto e Victoria Sousa criaram um sistema de controle em que o veículo, antes de entrar em uma cidade, passa pela verificação de peso e dimensões (altura, largura e comprimento) por meio de uma balança de piso e sensores ultrassônicos. Com base nesses dados, o motorista é orientado sobre as ruas que devem ser evitadas.

“A cidade de Itatiba é chamada de ‘Princesa das Colinas’ porque tem muitas vias em declive e aclive”, conta Zanetti. “É significativo o problema de ruas que acabam interditadas por caminhões que quebram ou enroscam em pontilhões.” Segundo o professor, esse controle pode ser instituído em qualquer cidade.

A equipe de alunos acaba de concluir o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e só recebe elogios do professor. “Eles se dedicaram bastante, construíram um protótipo do sistema e foram muito bem na apresentação”, explica.

