O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre medidas de controle e fiscalização do transporte escolar autônomo no município.

No documento, o parlamentar afirma que foi procurado por membros da Associação dos Condutores Escolares Autônomos (ACEAA) que relataram diversos problemas relacionados à fata de controle e fiscalização de condutores irregulares.

Fala Gualter

“Existem condutores trabalhado de forma irregular e a falta de fiscalização tem facilitado essa prática. Os condutores regulares são prejudicados com a falta de fiscalização do poder público, pois os que trabalham de forma irregular ofertam um valor menor e não zelam pela segurança dos passageiros, que em sua maioria são crianças e adolescentes”, aponta Gualter.

O autor pergunta no requerimento a quantidade de autuações realizadas nos últimos cinco anos a condutores e veículos irregulares do transporte escolar autônomo. Pede, ainda, o envio de documentos referentes às denúncias recebidas e que comprovem as fiscalizações realizadas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (15). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

