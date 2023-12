Gualter quer saber do antigo prédio ocupado pelo Lar Batista

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria

da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações sobre o antigo prédio ocupado pelo Lar Batista.

No documento, o parlamentar ressalta que tem recebido diversos questionamentos dos moradores do bairro Parque Nações sobre o prédio localizado Rua Nova Zelândia que se encontra fechado, em estado de abandono. “Não há segurança no local, que é constantemente invadido por pessoas que realizam furtos de fiação e metais, com a finalidade de obter recursos para compra de drogas e afins”, aponta Gualter.

No requerimento, o vereador pergunta se existe planejamento para concessão do imóvel a alguma organização social; se existem estudos ou planejamento para dar outra finalidade ao prédio; quais as providências serão tomadas para preservação enquanto permanece fechado e qual a situação judicial do imóvel.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (5). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP