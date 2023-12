Times de futebol abraçam campanha pela vacinação

O Brasileirão está terminando com muita emoção e aquela rivalidade saudável entre os times.

Em campo, cada torcida tem o seu lado no futebol. Mas quando o assunto é o incentivo à vacinação, todos estão juntos. Neste fim de semana, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e a Federação Brasileira de Futebol (CBF) unem forças para conscientizar a sociedade sobre a importância da imunização. Nos próximos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro será veiculada, ao redor do campo, mensagem da campanha do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, coordenado pela Comissão da Saúde do Conselho.

A mensagem “Todos juntos pela vacinação. Vacina no braço, saúde em cmpo!” vai ser exibida nos painéis de led em volta dos gramados durante os dez jogos da 37ª Rodada, disputados nos dias 2 e 3 de dezembro. Assim, o CNMP e a CBF “entram em campo” para chamar atenção dos clubes e dos torcedores para a importância da vacinação.



No sábado, 2 de dezembro, serão dois jogos: Corinthians x Internacional na Neo Quimica Arena, em São Paulo; e Atlético-MG x São Paulo no Mineirão, em Belo Horizonte. Já no domingo, 3 de dezembro, serão disputadas as oito partidas restantes: às 16h Flamengo x Cuiabá, Palmeiras x Fluminense e América-MG x Bahia; às 18h30 será a vez de Botafogo x Cruzeiro; Red Bull Bragantino x Coritiba; Grêmio x Vasco; Fortaleza x Goiás e Athletico-PR x Santos.

Lançado há exatamente um ano, em 30 de novembro de 2022, o Pacto já conquistou mais de 150 adesões, incluindo diversos clubes de futebol como São Paulo, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, América e Atlético Mineiro. Todos eles têm contribuído para potencializar a campanha vacinal por meio de sua comunicação com os torcedores e a sociedade.

Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da vacinação prevista no Programa Nacional de Imunização (PNI) para a prevenção de doenças, visando a retomada de índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal em todo o Brasil.

Outras importantes instituições também já aderiram ao pacto como Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS); Conselhos Nacional e Municipal de Secretários de Saúde; Unicef, braço da Organização das Nações Unidas para a infância e Fiocruz.

Além disso, a iniciativa conta com o apoio da Record TV e dos Estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí e Rio Grande do Norte.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP