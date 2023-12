O vereador Paulo Bichof destinou os recursos de emendas do orçamento

impositivo para a aquisição de materiais hospitalares, compra de materiais para a Guarda Civil Municipal, construção de quadras poliesportivas nos bairros Mathilde Berzin, Jardim Santa Rosa e Parque Residencial Triunfo e construção de um ponto de apoio para motoboys no Jardim Bela Vista.

De acordo com a legislação que regulamenta as emendas do orçamento impositivo, metade dos recursos para os quais cada vereador pode indicar a destinação deve ser direcionada à Saúde. Bichof destinou R$ 323.676,65 para a compra de equipamentos como aparelho de anestesia com vaporizador, dois monitores com capnografia, uma cama maca hidráulica para obesos, e uma campa hospitalar motorizada com capacidade de 200kg.

Para a modernização tecnológica da Guarda Civil Municipal, Bichof destinou R$ 40 mil para a aquisição de equipamentos de informática e computadores.

O vereador ainda indicou o direcionamento de R$ 249 mil para a construção de quadras poliesportivas na praça do bairro Mathilde Berzin, no complexo esportivo do bairro Santa Rosa, e na comunidade de Santa Luzia, no Parque Residencial Triunfo. “A construção das quadras contribui para a prática de atividade física, inclusão social, desenvolvimento de habilidades esportivas, redução do sedentarismo, lazer comunitário, competições locais, fomento ao esporte de base e benefícios para a saúde pública”, afirmou o parlamentar na justificativa da emenda.

Outros R$ 4.676,64 foram destinados especificamente para a manutenção de veículos da Secretaria de Governo.

Na última emenda, o parlamentar destinou R$ 30 mil para a construção de cobertura elevada para estacionamento de motos na Praça da Bíblia, no Jardim Bela Vista, para proporcionar um local de estacionamento protegido das intempéries do tempo para os trabalhadores de entrega autônomo (moto frete). “Esses profissionais fazem um trabalho sério e merecem melhores condições”, explicou Bichof.

O projeto de lei 98/2023, que estima receita e fixa despesas para o exercício de 2024 (Orçamento), e as emendas apresentadas por todos os vereadores foram votados em primeira discussão na sessão de segunda-feira (27/11).

A votação da redação final deve acontecer na próxima sessão, que acontece na segunda-feira, dia 04/12). A sessão tem início as 14h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e pelo Facebook.

Tiãozinho direciona emendas para exames, Apadano, pontos de ônibus e academias ao ar livre

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, apresentou cinco emendas impositivas ao projeto do Orçamento Municipal de 2024. As propostas são destinadas à compra de exames de imagem para atendimento dos pacientes da Secretaria de Saúde, para a Apadano (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa), para aquisição de coberturas para pontos de ônibus e para implantação de academias ao ar livre nos bairros Recanto Guarapari e Recanto Solar.

Duas emendas são especificamente para ações de saúde. Tiãozinho do Klavin, destinou R$ 80 mil para a Apadano para compra de próteses auditivas e manutenção da sede da entidade. Ainda destinou R$ 382.353,30 para a aquisição de exames de imagem.

O parlamentar destinou ainda R$ 65 mil para a aquisição de coberturas e bancos para pontos de ônibus localizados no Jardim Terra Nova, na Rua Tamboril, Rua Jequitibás, Rua Manoel de Oliveira Azenha, e nas proximidades da Paróquia Santa Josephina Bakita.

As academias ao ar livre estão previstas para os bairros de chácaras Recanto Guarapari e Recanto Solar. O objetivo, segundo o vereador, é suprir a falta de opções de lazer para os moradores dessas regiões, fornecendo equipamentos públicos para a prática de atividades físicas. Cada bairro deve receber investimentos da ordem de R$ 60 mil.

“Tentei dividir as minhas emendas para atender aos pedidos que recebo com mais frequência. Os exames de imagem são importantes e podem salvar vidas com o diagnóstico antecipado de doenças graves. A Apadano presta um serviço de excelência no município. Os pontos de ônibus precisam garantir o mínimo de dignidade aos usuários do transporte público e os bairros de chácaras também precisam de equipamentos públicos para lazer e atividade física”, afirmou o vereador.

ORÇAMENTO IMPOSITIVO – O chamado Orçamento Impositivo foi aprovado em Nova Odessa em 2021. O objetivo é ampliar a participação popular na destinação de recursos do orçamento municipais através dos vereadores, representantes eleitos pelo povo.

Desde o ano passado, com o aumento do percentual do orçamento impositivo, os parlamentares podem escolher o destino de 2% da Receita Corrente Líquida por meio de emendas apresentadas ao projeto de lei que fixa receitas e despesas do município.

Para o orçamento de 2024, cada vereador pode escolher a destinação de R$ 647.353,30, sendo que metade desse valor deve ser destinado para investimentos em saúde. As emendas deverão ser aprovadas em plenário.

