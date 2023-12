Vereadores seguem TCE e rejeitam contas de Denis Andia de 2016

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste seguiram o parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado e rejeitaram as contas do ano de 2016 do ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e atual Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia (MDB). O parecer contrário do TCE recebeu 11 votos favoráveis e 8 contrários.

PEDIDO DE ADIAMENTO: Denis, que está em viagem para uma agenda oficial do Governo Federal, solicitou, no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17h, o adiamento da votação das contas. O pedido, que solicitava a oportunidade de estar presente pessoalmente na votação para defesa, passou pelo jurídico da Câmara, que orientou pelo indeferimento, uma vez que a sessão para a votação havia sido marcada para às 10h desta sexta-feira com antecedência. O presidente da Câmara, Paulo Monaro (MDB), seguiu o parecer jurídico e indeferiu o pedido.

Veja um trecho do parecer jurídico. “É razoável o presidente da Câmara indeferir o pedido, uma vez que o processado e seu advogado foram prévia e devidamente notificados sobre a data da sessão ora designada, com bastante antecedência, que possibilitava a defesa organizar a agenda do processado para o comparecimento, como também poderia o advogado comparecer pessoalmente em plenário para exercer a referida defesa oral”.

Nos bastidores, o NM levantou que Denis teria dificuldades para aprovar as contas e não teria os votos suficientes, o que pode ter motivado o pedido de adiamento. A tentativa de Denis não “pegou bem” entre os parlamentares, e acabou resultando na reprovação de suas contas.

Com a rejeição, na prática, caso Denis Andia for candidato a algum cargo novamente, adversários poderão apresentar o pedido de inelegibilidade à Justiça Eleitoral, que então avaliará a possibilidade e o tempo.

Para seguir o parecer do TCE e reprovar as contas de Denis Andia, os vereadores deveriam votar favoravelmente e, para derrubar o parecer e aprovar as contas do ex-prefeito, os parlamentares deveriam votar contrariamente. Veja como foi a votação:

Carlão Motorista (Republicanos) – Favorável

Arnaldo Alves (PSD) – Favorável

Bachin Júnior (MDB) – Contrário

Carlos Fontes (União Brasil) – Favorável

Celso Ávila (PV) – Favorável

Juca Bortolucci (PV) – Contrário

Eliel Miranda (PSD) – Favorável

Felipe Corá (Patriota) – Favorável

Tikinho TK (PSD) – Favorável

Joi Fornasari (PV) – Contrário

Esther Moraes (PL) – Contrário

Reinaldo Casimiro (Podemos) – Favorável

Paulo Monaro (MDB) – Favorável

Isac Motorista (Republicanos) – Favorável

Jesus Vendedor (Avante) – Favorável

Careca do Esporte (PRD) – Contrário

Kátia Ferrari (PV) – Contrário

Kifú (PL) – Contrário

Nilson Araújo (PSD) – Contrário