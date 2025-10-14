Reforçado pedido de guard-rail em pista entre Americana e Nova Odessa

Motoristas, principalmente em motos, fazem manobra proibida cruzando rodovia

Leia Mais notícias da cidade e região

Conforme noticiou o Novo Momento na semana passada, é preocupante o fato de motoristas realizarem manobra proibida no km 0 da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, acessado por quem vai de Nova Odessa pra Americana, próximo do pontilhão e dos acessos à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Principalmente motocicletas são vistas com frequência realizando conversão proibida para evitar o retorno na entrada de Americana e acessar principalmente o posto de combustíveis e o condomínio próximos, além de ganhar tempo para entrar em bairros como Cidade Jardim e Mathiensen.

Pedidos

O secretário-adjunto de Segurança Pública de Nova Odessa, o ex-vereador Silvio Cabo Natal, confirmou que está reforçando o pedido para colocação de guard-rail separando as pistas. “Quando estava na PM (Polícia Militar), atendi uns 5 a 7 acidentes ali no local”, recorda.

Natal cita que no período de vereador encaminhou Indicações, Moções e Requerimentos solicitando a instalação do equipamento pela Câmara Municipal e no Parlamento Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas). “Estou pedindo faz tempo. Tem ofício no DER (Departamento de Estradas de Rodagem)”, completa.

A reportagem do NM entrou em contato com a assessoria do DER-SP para saber a posição sobre o assunto, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. O espaço é concedido caso o órgão estadual queira se manifestar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP