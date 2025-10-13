Finais do Futebol Minicampo de Nova Odessa são nesta 3ª-feira

Três decisões movimentam as categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13 no Campo do Progresso; entrada é gratuita

Realizado pela primeira vez em Nova Odessa, o Campeonato de Futebol Minicampo, define na próxima terça-feira (14/10) os campeões das categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13. As finais acontecem a partir das 19h15, no Campo do Progresso, e reúnem as equipes Ponta Pé, Meninos Brilhantes e Ponte Preta na disputa pelo título.

A primeira decisão da noite será às 19h15, pela categoria Sub-9, com o confronto entre Ponta Pé e Meninos Brilhantes. Em seguida, às 20h, a bola rola para a final do Sub-11, com o Ponta Pé em campo, contra a Ponte Preta. Fechando a rodada de decisões, às 20h40, Meninos Brilhantes e Ponte Preta disputam o título do Sub-13.

O secretário adjunto de Esportes, José Henrique Carvalho, destacou a importância do momento para os atletas da cidade. “Chegamos à reta final com um clima de muita expectativa e festa. Mais do que os resultados, esse campeonato mostra a força do esporte como ferramenta de integração, disciplina e alegria para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, também reforçou o valor da competição. “Este campeonato, além de revelar talentos, ajuda a formar cidadãos e fortalece os laços da comunidade em torno de uma causa nobre, incentivar hábitos saudáveis e a convivência coletiva”, disse.

