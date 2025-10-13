Hortolândia entra no Mapa do Turismo Brasileiro do governo federal

Prefeitura recebeu certificação do Ministério do Turismo este mês; município integra a Região Bem Viver

Hortolândia dá um passo importante para fortalecer sua vocação turística. O município acaba de ser incluído no Mapa do Turismo Brasileiro, gerido pelo governo federal. A Prefeitura recebeu a certificação do Ministério do Turismo este mês. Com isso, o município passa a integrar a Região Turística (RT) Bem Viver, que é formada por outras cidades vizinhas. O mapa pode ser acessado por meio deste LINK.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação enviou uma série de informações e dados do município de cunhos sócio-econômico, histórico-cultural, tecnológico, de saúde, infraestrutura, dentre outros itens. O levantamento das informações contou também com o apoio da Secretaria de Cultura. Os dados foram avaliados pelo Ministério do Turismo.

De acordo com o ministério, o mapa é uma ferramenta estratégica para categorizar municípios com base em suas características turísticas. O mapa integra o programa federal de regionalização do turismo. A ferramenta orienta a definição de políticas públicas para o setor.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, destaca que a inclusão de Hortolândia no mapa é importante, pois vai possibilitar ao município captar recursos e participar de programas e ações específicas para o turismo.

“Conseguimos implementar junto ao Ministério do Turismo a inclusão de Hortolândia no mapa. Pelo fato de o município ter foco industrial, já temos desenvolvido um longo trabalho para conscientizar e fazer a população compreender a vocação de Hortolândia para o turismo de negócios. A Prefeitura vem, constantemente, apresentando as empresas instaladas no município para a comunidade, por meio do programa Turismo Industrial, realizado pela nossa secretaria. Outro aspecto importante é que agora iremos nos credenciar junto a órgãos estaduais para os próximos passos. Com isso, vamos dimensionar as possibilidades de gerar receitas para um promissor avanço na área do turismo”, salienta o secretário.

PORTAL E PEDALINHOS

Com a inclusão de Hortolândia no mapa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo já trabalha para reunir informações turísticas da cidade numa área específica dentro do portal da Prefeitura. O objetivo é facilitar o acesso dessas informações por turistas que vierem à cidade.

Para deixar a cidade mais atrativa para turistas, a Prefeitura iniciou a implantação de pedalinhos nos parques socioambientais Irmã Dorothy Stang, no Jardim Nossa Senhora de Fátima e no Observatório Ambiental Parque Escola (OAPE), no Jardim Santa Clara do Lago. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, ainda analisa um terceiro espaço público para também receber os pedalinhos. Ainda está prevista a construção de decks, que estão em fase de licitação. A previsão é que eles estejam concluídos até o final deste ano.

PÃO DE QUEIJO

Outra ação já em andamento é o processo para criar o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Etnológico e Ambiental de Hortolândia (Condepha). Por meio do conselho, a meta é formalizar o status do município como “Capital do Pão de Queijo”.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, no município, são produzidas, por ano, cerca de 120 mil toneladas de pão de queijo, movimentando na cidade R$ 1 bilhão ao ano e gerando aproximadamente três mil empregos. A cidade tem 100 fabricantes de pão de queijo, entre empresas de grande, médio e pequeno porte.

Atualmente, o município já tem a Associação dos Produtores do Pão de Queijo de Hortolândia e Adjacências, criada em 2024, composta por 12 empresas.

OBRAS

Para fortalecer a vocação de turismo do município, a Prefeitura tem executado obras de infraestrutura e outras ações que contribuem para atrair a vinda de mais visitantes à cidade.

Uma das obras em execução é a do parque socioambiental do Jardim Amanda, que será o maior da cidade. A primeira parte da obra está prevista para ser entregue em dezembro.

Já para facilitar a circulação na cidade, a Prefeitura tem realizado importantes obras viárias. Uma delas é a da PI (passagem inferior) na avenida Panaíno, entregue no mês passado.

