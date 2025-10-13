Um homem que não tinha voltado da saidinha em setembro foi detido no final da tarde desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O homem foi pego no bairro Santa Fe por volta das 17h30.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

Saidinha

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Sandrin.🚨GCM Gomes .🚨GCM Andrade

.📍DATA: 13/10/2025 .📍HORA: 17:30 .📍LOCAL: Rua Helena Pereira de Souza Sacerdote n 28-Bairro Santa Fé

🛑 CAPTURA DE INDIVÍDUO PROCURADO PELA JUSTIÇA.

Esta equipe de Apoio Tático , em patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Fé , ao acessarmos a Rua Helena Pereira Sacerdote defronte ao numeral 28 , visualizamos L.C.S.O , que ao notar a aproximação da viatura , caminhou rapidamente.

Ele foi abordado , em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, era de conhecimento da equipe , que L não retornou da saída temporária do dia 22/09/2025 , sendo evadido da justiça , da penitenciária 2 de Hortolândia , foi algemado conforme decreto 8858/16 para minimizar o risco de fuga e conduzido ao plantão policial , permanecendo a disposição da justiça

