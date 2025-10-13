DAE intensifica serviços de tapa-buraco em Santa Bárbara

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste intensificou os serviços de tapa-buraco nas vias do município. As equipes da autarquia realizam diariamente os reparos em trechos de asfalto abertos para intervenções nas redes de água e esgoto, garantindo a recuperação do pavimento e a segurança no tráfego.

A execução do serviço ocorre em duas etapas: a preparação do solo e a aplicação da massa asfáltica. Somente no mês de setembro, o DAE realizou 310 reparos em asfalto. Já nos primeiros dez dias de outubro, 36 serviços foram concluídos, restando 17 pontos pendentes até o momento.

Demandas

As demandas são encaminhadas ao setor de tapa-buraco logo após a conclusão das manutenções corretivas, preventivas ou das novas ligações de água e esgoto.

O morador também pode solicitar o reparo de buracos em vias — quando decorrentes de obras do DAE — ou consultar se o endereço já consta no cronograma de execução. O atendimento é realizado pelos telefones 0800-770-3459 e 3459-5910, ou ainda pelo WhatsApp (19) 9 9992-6848, todos os dias, das 7 às 20 horas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP