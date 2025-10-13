Filmes e séries mais vistos da semana 2 de outubro

PAI DO ANO ENCARA AS DINÂMICAS FAMILIARES MODERNAS COM BOM HUMOR E SUTILEZA

Com estreia marcada para o dia 23 de outubro, PAI DO ANO (“Goodrich“) é uma obra emocionante sobre dinâmicas familiares focando no relacionamento de Andy (Michael Keaton) e Grace (Mila Kunis), sua filha mais velha. Com referências a grandes clássicos do gênero, como “Kramer vs Kramer”, a obra é dirigida por Hallie Meyers-Shyer e conta com distribuição da Diamond Films, a maior distribuidora independente da América Latina.

Filmes que abordam a dinâmica familiar sempre atraíram olhares e atenção de grande parte do público e com a diretora Hallie Meyers-Shyer não seria diferente. Além disso, esse amor pelo gênero a motivou a contar uma história de forma leve e com bom humor e assim surgiu PAI DO ANO. Segundo a cineasta, “inspirada por filmes como Kramer vs. Kramer e Laços de Ternura, dinâmicas familiares complexas sempre estiveram no centro dos filmes engraçados e emocionantes que mais amo e são exatamente o tipo de história que sempre quis contar“.

PAI DO ANO acompanha Andy Goodrich (Keaton), um homem que paternidade definitivamente não é sua maior virtude. Essa dificuldade se torna ainda mais evidente quando sua esposa precisa se internar em uma clínica de reabilitação, deixando para ele a missão de cuidar sozinho dos filhos de nove anos de idade. Sem saber como lidar com a situação, o protagonista recorre à ajuda de sua filha Grace (Kunis), fruto de seu primeiro casamento.

No entanto, essa tentativa de solução acaba trazendo à tona antigas mágoas, ao revelar o quanto Andy foi ausente durante a infância de Grace. Nesse processo, além de lidar com o desafio de cuidar de duas crianças, Andy e Grace acabam encontrando, de forma inesperada, uma oportunidade de reconstruir sua relação.

Além de Keaton e Kunis, o elenco de PAI DO ANO ainda conta com Andie MacDowell (“Quatro Casamentos e Um Funeral“), Kevin Pollak (“A Maravilhosa Sra. Maisel“), Nico Hiraga (“Sweethearts“), Poorna Jagannathan (“Eu Nunca“) e Michael Urie (“Falando a Real“).

Com distribuição da Diamond Films, a maior distribuidora independente da América Latina, PAI DO ANO chega aos cinemas brasileiros em 23 de outubro.

Sobre a Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como “Os Oito Odiados”, “Moonlight – Sob a Luz do Luar”, “Green Book – O Guia”, “Moonfall – Ameaça Lunar”, “No Ritmo do Coração”, “Spencer”, “A Pior Pessoa do Mundo”, “Órfã 2: A Origem”, “One Piece Film Red”, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, “Fale Comigo”, “Zona de Interesse”, “Anatomia de Uma Queda” e “Guerra Civil”.

