Guarda Nova Odessa apresenta novo videomonitoramento a mães de alunos

O comando da Guarda Municipal de Nova Odessa recebeu na última quarta-feira (19/04) um grupo de mães

de alunos da Rede Municipal de Ensino. Elas puderam acompanhar o funcionamento do novíssimo sistema de videomonitoramento composto por 164 câmeras instaladas em 35 prédios públicos municipais – incluindo todas as 26 creches e escolas da Rede Municipal.

Segundo o secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, e o comandante da corporação, Luciel de Oliveira, as mães ficaram satisfeitas com o sistema, que coloca no telão da Central de Operações da Guarda Municipal, em tempo real e 24 horas por dia, imagens de todas as creches e escolas mantidas pela Prefeitura de Nova Odessa.

“As mães que recebemos na sede representam um grupo de quase 500 mães e pais de alunos. Elas ficaram a par do trabalho que a Guarda Municipal vem desenvolvimento na segurança das creches e escolas municipais, e puderam acompanhar em tempo real o monitoramento por câmeras que foi instalado neste ano”, explicou Luciel.

“Estamos adotando, pela primeira vez na história de Nova Odessa, o monitoramento por vídeo das nossas creches e escolas. A GCM está olhando essas imagens 24 horas por dia, e qualquer movimento diferente, as viaturas que estão no patrulhamento serão imediatamente acionadas”, afirmou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Segundo o comandante da GCM, o grupo de visitantes também foi apresentado ao novo aplicativo do “Botão de Pânico” – outra das medidas de segurança nas unidades da Rede Municipal de Educação que está sendo implementada por determinação do prefeito. Guardas municipais têm percorrido as escolas, cadastrando os usuários autorizados e fazendo a instalação do aplicativo nos celulares.

“Elas puderam inclusive acionar o ‘botão de pânico’, que já está com uma adesão de quase 90% dos celulares cadastrados já conectados. Elas conheceram o trabalho detalhado que a GCM está prestando nesse momento crítico, na promoção da segurança das nossas escolas”, acrescentou o Luciel – lembrando que cada diretor de escola da Rede Municipal indica quais profissionais devem ter acesso ao aplicativo para celular, geralmente o próprio diretor, o vice-diretor e o coordenador pedagógico.

OUTRAS MEDIDAS

Além do novo e inédito sistema de videomonitoramento e do aplicativo do “Botão do Pânico”, a Prefeitura de Nova Odessa, através da GCM, mantém em pleno funcionamento o Programa “Anjos da Escola”, pelo qual duas equipes percorrem periodicamente as escolas municipais conversando com dirigentes, educadores, equipes e alunos e realizando palestras sobre temas relevantes, como a preservação do patrimônio público e o combate ao bullying.

Nas últimas semanas, também por determinação do prefeito Leitinho, foi incrementada a “ronda escolar”, de forma que cada uma das 25 unidades da Rede Municipal está sendo visitada uma ou mais vezes por dia pelas patrulhas da corporação. O novo protocolo segue em utilização por tempo indefinido.

“Estas são as medidas mais eficientes que podemos adotar no momento, até ser feita a contratação de vigilantes para as escolas. A GCM merece esse voto de confiança da comunidade e esse apoio da gestão municipal, até porque nunca ocorreu um ataque em escola municipal – certamente porque a Guarda Municipal está fazendo um trabalho efetivo”, completou o comandante Luciel de Oliveira.

