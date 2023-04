Naiara Azevedo em novo single de Zé Henrique & Gabriel

Naiara Azevedo e o empoderamento feminino

A carreira musical de Naiara Azevedo começou de forma inusitada. Em 2011, após ouvir a música “Sou Foda”, de Carlos & Jader, a paranaense publicou na internet a sua própria versão, “Coitado”, como uma brincadeira. Ao invés de exaltar a virilidade do homem, como na música original, Naiara Azevedo fez o inverso e priorizou a mulher. Em pouco tempo, o vídeo viralizou.

Depois disso, a artista passou a investir na carreira, lançando seu primeiro DVD em 2013. Nessa época, a cantora já chamava a atenção da mídia e chegou a ganhar um slogan: “Naiara Azevedo, defendendo a mulherada”, por ser uma porta-voz das mulheres no meio sertanejo.

Contudo, o primeiro grande hit de Naiara Azevedo viria apenas em 2016, quando foi lançado o single “50 reais“, em parceria com Maiara e Maraisa. A letra fala sobre uma traição sofrida pela própria Naiara Azevedo e rapidamente caiu no gosto do público. O clipe entrou para o Top 100 dos vídeos mais acessados do YouTube no mundo, e atualmente está com 365 milhões de visualizações na plataforma.

Com o sucesso do single, a cantora se consolidou no “feminejo”, o sertanejo representado por mulheres, e desde então tem abordado o empoderamento feminino em suas músicas.