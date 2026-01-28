imagem ilustrativa (arquivo)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Nova Odessa realizou, na tarde da última terça-feira (27/01), a detenção de um homem acusado de maus-tratos a animal na Avenida Ampélio Gazzetta.

A GCM foi acionada por uma munícipe por volta das 17h40, após o relato de que um indivíduo estaria agredindo um cachorro com uma barra de ferro. Ao chegar ao local, a equipe Bravo localizou o suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, carregando o animal e o objeto utilizado nas agressões.

Os agentes realizaram a contenção do indivíduo, com uso de força moderada e dentro dos protocolos operacionais, garantindo a segurança dos transeuntes e a integridade do animal. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como crime de maus-tratos a animal, conforme a legislação vigente (Lei Federal nº 14.064/2020 – Lei Sansão).

Movimento auxiliou Guarda

Durante os procedimentos, o movimento Cadeia Para Maus-Tratos foi acionado para o acolhimento do animal. O resgate contou com o apoio da equipe operacional do projeto.

O animal foi retirado da situação de risco e encaminhado para atendimento veterinário, permanecendo sob cuidados especializados. O caso segue à disposição da Justiça para as providências cabíveis.