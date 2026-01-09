A Guarda Municipal de Americana realizou na manhã desta sexta feira (09/01) uma ação de resgate e soltura de uma capivara que foi encontrada nas dependências internas do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação. A ação se deu por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA).

A ocorrência teve início após solicitação da administradora do aeroporto, que informou a presença do animal em local que poderia gerar riscos tanto para a segurança operacional quanto para o próprio animal. As equipes do GPA se deslocaram até o local e tentaram realizar o resgate, porém a capivara apresentou comportamento agressivo ao se sentir acuada.

Vídeo Capivara capturada em Americana

Diante da situação, foi solicitado o apoio técnico de um médico-veterinário e de um biólogo do Parque Ecológico Municipal, que realizaram a sedação do animal, garantindo a segurança das equipes envolvidas e do próprio animal.

O resgate foi realizado com sucesso e, após os procedimentos necessários, a capivara foi solta em área adequada, nas margens da pós-represa, retornando ao seu habitat natural.

A Guarda Municipal de Americana reforça seu compromisso com a proteção da fauna, a segurança da população e a preservação do meio ambiente, atuando de forma integrada com outros órgãos técnicos sempre que necessário.