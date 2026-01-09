A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou o ano de 2026 com diversas frentes de serviços de zeladoria. Em razão do período chuvoso, as demandas por manutenção e conservação aumentam consideravelmente.

Nesta semana, os serviços de conservação de vias e estradas rurais foram realizados nas ruas Otávio Angolini, Cândido Prado, João Pereira, Jornalista Alberto Franco, Romeu Manoel dos Santos, Orlando Jacomazzi, Antônio Elias Barbosa, Gustavo Ribeiro Escobar e Antônio Leôncio de Oliveira, nos bairros Cruzeiro do Sul e Pinheirinho, além das ruas Antônio Franzoni e Benedito de Oliveira e dos pontos mais críticos do bairro Santa Alice.

Equipes

As equipes de manutenção asfáltica executaram reparos na Avenida da Indústria e na Rua do Centeio, no Jardim Pérola; na Rua Guaratinguetá, no Jardim Esmeralda; na Rua Caconde, no bairro São Joaquim; nas ruas José Luís Covolan e Augusto Stradizin, no Residencial Furlan; na Rua da Beleza, no Vista Alegre; nas ruas Euclides da Cunha, Coelho Neto e Tucanos, no bairro Santa Rita; nas ruas Cláudio Manoel da Costa e Profeta Jeremias, entre os bairros Rochelle e Parque Olaria; nas ruas Cristóvão Colombo, João Cândido Rangel e João Silveira Rosa, no Jardim Paulista; nas ruas Cesário Cavalheiro Leite, Roldão Jorge Patrício e João Benedito Theodoro, no Conjunto dos Trabalhadores; na Avenida Bandeirantes; e no entorno da ponte da Represinha, no bairro Santa Alice.

Os serviços de capinação e limpeza foram realizados na Avenida Sabato Ronsini, no Parque das Paineiras; nos Cemitérios Cabreúva e dos Lírios; no Linhão do Furlan; e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Jardim Esmeralda e Boa Vista.