Um Pitbull com a perninha machucada não consegue andar direito está na frente da minha casa desde ontem (quinta-feira). Aparentemente é um cão bem cuidado e que está perdido, aparentemente dócil, porém não pode permanecer assim na rua….

Por acaso alguém tem contato com alguém que resgata animais abandonados e machucados em Sumaré (bairro Bordon 2).

Pitbull em Sumaré



Ligamos na guarda municipal e disseram que não podem retirar ele. Zoonoses não atende telefone pra variar, não sei o fazer, pois ficar com ele eu não posso! Já tenho 3 cachorros l. reclamou a leitora que enviou a foto