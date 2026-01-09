Morreu esta sexta-feira Onélia Rodrigues de Souza, que trabalhava como Auxiliar de Apoio Escolar na prefeitura de Nova Odessa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Nova Odessa emitiu nota lamentando o falecimento da servidora.

Neste momento de luto, a Administração Municipal expressa condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, diz a nota.

Velório de Onélia Rodrigues Souza

O velório está previsto para começar às 21h desta sexta-feira no Velório Municipal de Nova Odessa, rua Aristeu Valente, 615, Centro.

O sepultamento será no cemitério municipal este sábado (10) às 11h.