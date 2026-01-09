Dentre as oportunidades divulgadas pela Prefeitura, destaque são dez vagas para vigilante patrimonial

Se você tem experiência e procura trabalho na área de segurança, fique ligado! O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia, órgão da Prefeitura, disponibiliza 12 vagas de emprego. Dessas, 10 são para vigilante patrimonial. Há ainda uma vaga para recepcionista e uma vaga para auxiliar de limpeza.

Quem se interessou por alguma das vagas divulgadas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça para os interessados que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

2º FEIRÃO DE EMPREGOS

Durante o ano passado, a Prefeitura de Hortolândia realizou ações importantes para impulsionar o mercado de trabalho. Uma delas foi a realização da 2ª edição do Feirão de Empregos, em outubro. O evento atendeu 2.000 pessoas. Participaram do 2º Feirão 70 empresas, que juntas disponibilizaram 3.000 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 12 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia: