A Prefeitura de Sumaré segue com a instalação dos semáforos digitais de alta tecnologia na região central da cidade. Nesta quinta-feira, dia 8, a implantação ocorre no cruzamento das Avenidas Rebouças e Sete de Setembro.

Os novos conjuntos semafóricos contam com iluminação em LED e sistema de contagem regressiva, recursos que proporcionam maior visibilidade, segurança e precisão tanto para motoristas quanto para pedestres.

A instalação é feita em etapas: o início dos trabalhos acontece no centro da cidade, com um investimento de cerca de R$ 800 mil. Posteriormente, o serviço será realizado nas demais regiões da cidade. A previsão é que o investimento total seja de R$ 7 milhões.

A iniciativa integra o programa de modernização da mobilidade urbana e tem como objetivo aprimorar a infraestrutura de trânsito em áreas de grande fluxo. A atualização busca melhorar a organização do tráfego, reduzir riscos de acidentes e facilitar a travessia em regiões movimentadas.

Importância da ação em Sumaré

“A instalação dos novos semáforos faz parte do pacote de investimentos para a construção de uma Sumaré totalmente inteligente. Os equipamentos digitais têm contagem regressiva e LED, oferecendo mais confiabilidade e visibilidade e contribuindo para um controle mais eficaz do tráfego e para o reforço da segurança viária”, explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim.