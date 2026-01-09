Vendas de Natal e Ano Novo movimentaram R$ 10,8 bilhões no e-commerce nacional

A Confi Neotrust, referência em inteligência de dados para o e-commerce brasileiro, acaba de divulgar um estudo que analisa a performance do comércio eletrônico brasileiro nas últimas semanas de 2025, que concentraram as compras de Natal e Ano Novo. No período de 19 a 31 de dezembro de 2025, as vendas do setor resultaram em um faturamento de R$ 10,8 bilhões, resultado 18,7% superior ao registrado no mesmo período de 2024, com 37,2 milhões de pedidos finalizados (+22,5% vs 2024) a um tíquete médio de R$ 290,3 (-3,1% vs 2024).

No acumulado da semana de Natal (19 a 25 de dezembro), o faturamento foi de R$ 5,9 bilhões, crescimento de 14,2% sobre o ano anterior. De acordo com Léo Homrich Bicalho, Head de Negócios da Confi Neotrust, foi identificado, no período, um ganho de volume e perda no valor unitário.

“Houve um aumento de 23,9% no número de pedidos (superando 21,3 milhões) e de 21,6% em unidades vendidas. Por outro lado, o tíquete médio sofreu uma retração de 7,9% (ficando em R$ 279,3), sugerindo que as promoções foram constantes durante toda a semana. A análise gráfica reforça que o pico de volume e receita ocorreu no início do período (dia 19), com uma desaceleração natural nos dias 24 e 25, indicando uma antecipação de compra por parte dos consumidores, condizente com a necessidade de prazo de entrega pelos e-commerces”, diz.

Já no período pós-Natal, compreendido entre 26 e 31 de dezembro de 2025, o faturamento total atingiu a marca de R$ 4,8 bilhões, representando um crescimento de 24,8% sobre 2024. De acordo com Bicalho, esse resultado foi impulsionado por um aumento significativo na demanda, com o volume de pedidos saltando 20,6% (totalizando 15,9 milhões) e o número de unidades vendidas crescendo 18,1% (quase 33 milhões de itens).

“Qualitativamente, notou-se uma valorização das vendas: o preço médio subiu 5,7% (R$ 147,3) e o tíquete médio avançou 3,4% para R$ 305. O único indicador com retração foi a média de unidades por pedido (-2,14%), sugerindo que, no período, embora os consumidores tenham comprado com mais frequência e gastado mais por transação, o tamanho das cestas individuais diminuiu ligeiramente”, complementa.

A análise sobre as vendas do e-commerce no período de 26 a 31 de dezembro evidencia, ainda, uma mudança no comportamento do consumidor típica do final de dezembro no Brasil, marcada pela sazonalidade climática e pela retração natural pós-festas.

“A categoria de ar condicionado assumiu a liderança absoluta de faturamento (R$ 433 milhões), com um crescimento de 284% em relação ao ano anterior, acompanhada pelos ventiladores, que registraram o maior salto mensal (+239% em relação ao mês anterior), confirmando a busca imediata por conforto térmico devido ao verão”, explica o Head de Negócios da Confi Neotrust.

Em contrapartida, categorias tradicionalmente fortes para presentes de Natal — como TVs, celulares, roupas e calçados — apresentaram quedas drásticas na comparação mensal (variando de -60% a -83%), indicando o fim do ciclo de compras festivas, embora segmentos como remédios e geladeiras tenham mantido uma demanda estruturalmente mais alta que em 2024, de 143,1% e 38,5%, respectivamente, na comparação com o mesmo período do ano passado.

