O vereador Gutão do Lanche (Agir) visitou na terça-feira (7) a Escola Municipal Sylvino Chinelatto Caic, no Jardim da Paz, com a finalidade de verificar as condições estruturais, operacionais e pedagógicas, bem como identificar necessidades e propor melhorias para o funcionamento adequado da unidade.
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Durante a fiscalização, o parlamentar vistoriou as instalações, conversou com a equipe escolar e analisou as condições gerais do ambiente.
Segundo Gutão, foram identificados pontos a serem melhorados
no setor de equipamentos relacionados à cozinha que serão informados à prefeitura através de indicações, visando corrigir as inconformidades e garantir melhores condições de uso e funcionamento.
“Ressalto a importância da adoção das medidas recomendadas para garantir melhores condições de ensino, segurança e bem-estar para alunos e profissionais. A fiscalização será contínua”, afirmou.
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