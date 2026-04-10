Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, prefeito de Hortolândia Zezé Gomes apresenta demandas ao secretário-chefe da Casa Civil e reforça parceria com o Governo do Estado para investimentos

No coração administrativo do Estado de São Paulo, onde decisões que impactam milhões de paulistas são debatidas diariamente, Hortolândia marcou presença para apresentar suas demandas e fortalecer pontes institucionais.

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O prefeito Zezé Gomes esteve no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, para uma audiência com Roberto Ribeiro Carneiro, secretário de Governo e Relações Institucionais. A reunião contou também com a participação do deputado estadual Dirceu Dalben e do secretário municipal de Habitação, Renato Franceschini.

O encontro teve como eixo central o avanço das melhorias na região do Monte Sinai, área que vive um momento importante de transformação urbana. No local estão em construção 152 unidades habitacionais do condomínio Hortolândia A4, empreendimento destinado à realocação de famílias que hoje vivem em áreas de risco e também à regularização fundiária do bairro. A previsão é que os apartamentos sejam entregues no segundo semestre de 2026.

Mais do que apresentar o andamento do projeto habitacional, a comitiva de Hortolândia levou ao Governo do Estado um conjunto de pleitos voltados à melhoria da qualidade de vida da população da região. Entre eles estão investimentos em infraestrutura urbana para o Monte Sinai, além de recursos para a área da saúde e a implantação de uma nova creche que atenda as famílias dos bairros Jardim Santiago e Monte Sinai, regiões que têm registrado crescimento populacional.

Para o prefeito Zezé Gomes, o diálogo com o Governo do Estado é fundamental para garantir que as transformações urbanas sejam acompanhadas por serviços públicos de qualidade. Após a reunião, ele avaliou o encontro como produtivo e demonstrou confiança no avanço das demandas apresentadas.

“Nosso dever, enquanto chefe do Executivo, é articular e buscar junto aos governos do Estado e Federal a conquista de recursos e programas que venham garantir melhor qualidade de vida para o nosso povo. O Roberto Ribeiro Carneiro é um amigo de longa data, conhece a realidade da nossa cidade e acredito muito que o Estado contribuirá com o nosso município em benefício do nosso povo”, afirmou o prefeito.

Audiência Zezé Gomes

Durante a audiência, o secretário de Governo e Relações Institucionais destacou que a aproximação com os municípios tem sido uma diretriz do Governo do Estado. Segundo ele, a orientação do governador Tarcísio de Freitas é manter diálogo permanente com os prefeitos para identificar demandas e buscar soluções que fortaleçam o desenvolvimento regional.

“Receber os prefeitos e ouvir de perto as necessidades das cidades é uma determinação do governador. É dessa forma que conseguimos compreender as prioridades de cada município e construir caminhos para que as políticas públicas cheguem onde a população realmente precisa”, destacou Roberto Ribeiro Carneiro.

A presença do deputado estadual Dirceu Dalben também reforçou o compromisso de articulação política em favor de Hortolândia, contribuindo para que os pleitos apresentados tenham encaminhamento dentro da estrutura do Governo do Estado.

Para a administração municipal, encontros como este representam mais do que agendas institucionais. Eles simbolizam a construção de parcerias capazes de acelerar projetos, ampliar investimentos e garantir que obras estruturantes sejam acompanhadas por políticas públicas que atendam às necessidades da população.

“Ao deixar o Palácio dos Bandeirantes, a sensação era de confiança. Entre projetos habitacionais, infraestrutura urbana e novos equipamentos públicos, o diálogo aberto com o Governo do Estado sinaliza a possibilidade de avanços concretos para uma das regiões que mais cresce em nossa cidade”, finalizou Zezé.