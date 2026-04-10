A Prefeitura de Americana deu início às obras de reforma e adequação do novo espaço do Programa Mamãe Nenê, nas instalações do Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Doutor Seme Calil Canfour. Os ambientes estão sendo preparados para abrigar os trabalhos do programa, que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento infantil de forma integrada, orientando sobre boas práticas familiares, apoio à amamentação e estímulo ao desenvolvimento saudável da criança.

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Neste momento, as equipes atuam na execução e adequação das paredes internas. Paralelamente, está prevista também a revisão do telhado, etapa necessária antes da finalização das paredes e do forro.

O novo espaço será composto por dois consultórios – sendo um deles com duas áreas para amamentação –, sala de capacitação da equipe e administração. As melhorias incluem ainda instalação de ar condicionado em todas as salas, pintura, piso porcelanato e revisão das esquadrias e das redes elétrica e hidráulica, garantindo estrutura moderna e adequada para a ampliação e qualificação dos serviços oferecidos às gestantes e famílias.

“Estamos investindo na melhoria da estrutura para oferecer mais qualidade no atendimento às famílias de Americana. O novo espaço do Mamãe Nenê foi pensado para proporcionar um ambiente mais adequado, acolhedor e funcional, fortalecendo um trabalho essencial voltado ao cuidado com a primeira infância”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Educação e o Mamãe Nenê

O Mamãe Nenê é um programa da Secretaria de Saúde de Americana voltado à educação das famílias e ao acompanhamento de bebês até os 3 anos de idade. A iniciativa oferece acolhimento, orientações de boas práticas parentais e assistência às crianças desde o nascimento, encorajando a amamentação e atuando na promoção de saúde e na prevenção de agravos.

O programa conta com equipe multidisciplinar – formada por assistente social, enfermeira, fonoaudióloga, médica pediatra, nutricionista, psicóloga e odontopediatra – e também mantém parcerias com a Secretaria de Educação, por meio do Mamãe Nenê na Creche, e com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Mãe Americanense.

“Essa reestruturação permite qualificar ainda mais os serviços prestados pelo programa, garantindo melhores condições de trabalho para a equipe e mais conforto para as famílias atendidas. É um avanço importante dentro da nossa proposta de ampliar e fortalecer a atenção à saúde materno-infantil no município”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“O novo espaço vai contribuir diretamente para a ampliação das atividades e para um atendimento ainda mais integrado às famílias. Com uma estrutura adequada, conseguimos desenvolver melhor as ações de orientação, apoio e estímulo ao desenvolvimento infantil desde os primeiros meses de vida”, pontuou a fonoaudióloga Sandra Possobon, líder da equipe do Programa Mamãe Nenê.

As obras do novo espaço do Programa Mamãe Nenê têm investimento de R$ 273.775,40, sendo R$ 267.769,20 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 6.006,20 em recursos próprios. O acompanhamento do processo é realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios, responsável pelo trâmite documental e pela interlocução com o Ministério da Saúde para liberação dos recursos.