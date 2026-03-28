Gutão fiscaliza o rango da molecada na Casa da Criança Aracy

O vereador Gutão do Lanche (Agir) visitou na quarta-feira (25) a Casa da Criança Aracy, no bairro São Jerônimo, para verificar a qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos e confirmar se todos os itens previstos no cardápio estavam sendo devidamente entregues.

Durante a fiscalização, o parlamentar afirmou que o serviço está sendo realizado dentro do esperado.

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“Constatei que os alimentos oferecidos apresentavam boa qualidade, estando de acordo com as condições adequadas para consumo. Verificamos também que a maioria dos itens previstos no cardápio estava sendo devidamente entregues conforme o planejamento estabelecido. Vou continuar realizando fiscalizações periodicamente, com o objetivo de garantir a manutenção da qualidade dos alimentos e o cumprimento integral do cardápio”, comentou.

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