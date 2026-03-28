União Barbarense perde em casa (0-2) e vai precisar de remontada
União Barbarense jogava melhor até os 40 minutos do primeiro tempo, mas o clima do jogo virou. Goleiro do Rio Preto deu um chute pra frente , a bola quicouv e sobrou para o atacante Marcos ganhou na corrida dos dois zagueiros e tocou na saída do goleiro Jonathan abrindo o placar.
O segundo gol do Rio Preto saiu aos oito minutos do segundo tempo em lance na pequena área. Mais uma vez o atacante Marcos foi mais rápido que a zaga do leão da 13, ganhou do goleiro empurrou para anotar o segundo gol.
O meia do Rio Preto João Pedro foi expulso pouco antes dos 30 do segundo tempo.
