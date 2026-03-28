Alunas apresentam ao prefeito de SBO projeto de bioplástico sustentável

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta quinta-feira (26), em seu gabinete, as alunas Késia Sauany, Ana Beatriz Clemente Pereira e Rohanne Ashley, recém-formadas no curso técnico em Meio Ambiente da Etec (Escola Técnica Estadual) “José Dagnoni”, que apresentaram um projeto inovador voltado à produção de bioplástico de origem vegetal.

A agenda contou também com a presença do secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, além do vereador Cabo Dorigon, responsável por intermediar o encontro, e de Kátia, mãe da aluna Késia.

Durante o encontro, foram discutidas possibilidades de continuidade do projeto por meio de parcerias com instituições de ensino superior e o uso de laboratórios e estruturas do Município para o desenvolvimento e aprimoramento da pesquisa. As estudantes seguem avançando na formação acadêmica, com ingresso nos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Engenharia Química.

“É uma solução inteligente, sustentável e com grande potencial. Fico muito feliz em ver jovens pesquisadoras avançando agora para a graduação. Quero dizer que podem contar conosco para buscar parcerias com instituições de Ensino Superior e dar continuidade a esse projeto aqui no Município”, comentou o prefeito.

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TCC

Desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o projeto propõe uma alternativa sustentável ao plástico convencional, com foco na produção de sacos de plantio biodegradáveis. A iniciativa surgiu a partir de estudos com materiais naturais, evoluindo para a criação de um filme plástico produzido a partir do amido extraído do caroço de manga e da batata.

O uso de plásticos convencionais, amplamente empregado na agricultura, especialmente em recipientes e sacos de plantio, gera impactos ambientais significativos, já que esses materiais são derivados do petróleo e apresentam baixa capacidade de decomposição, podendo permanecer no meio ambiente por centenas de anos.

Como alternativa, o bioplástico desenvolvido pelas estudantes utiliza matérias-primas renováveis e resíduos agroindustriais, como o caroço de manga, que normalmente seria descartado. Rico em amido, composto por amilose e amilopectina, o material apresenta propriedades que permitem sua aplicação na produção de polímeros biodegradáveis.

A proposta é que os sacos de plantio produzidos com esse material possam ser utilizados diretamente no solo, eliminando a necessidade de descarte e reduzindo a geração de resíduos, além de contribuir para a diminuição da poluição e da formação de microplásticos.

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