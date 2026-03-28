Wellington Souza homenageia Projeto Encontro das Empoderadas em Sumaré

Rede de apoio criada em 2022, após um café, cresceu e hoje promove autonomia, troca de experiências e protagonismo feminino

No Mês da Mulher, a Câmara Municipal de Sumaré aprovou uma moção de congratulação ao Projeto Encontro das Empoderadas, uma rede de apoio ao empreendedorismo feminino criada há três anos no município. A moção, apresentada pelo vereador Wellington Souza (PT), foi aprovada na sessão ordinária desta terça-feira (24).

O documento parabeniza o projeto idealizado e liderado por Márcia Sebastião, Joyce Camargo e Rafaela Frutuoso, em reconhecimento à relevante atuação na promoção do empoderamento feminino. As homenageadas estiveram em plenário para receber a moção. O vereador destacou que o Projeto Encontro das Empoderadas nasceu de forma simples, porém profundamente significativa, a partir de um café realizado no dia 9 de março de 2022. Desde então, tornou-se uma sólida rede de apoio entre mulheres, construída com base na união, no respeito, na seriedade, na persistência e, sobretudo, na força coletiva feminina que transforma realidades.

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“Mais do que um espaço de aprendizado, o projeto representa um ambiente de escuta, acolhimento e troca de vivências, partindo do princípio de que ‘mulheres reunidas se empoderam’. Não se trata de um grupo que ensina, mas de mulheres que compartilham suas histórias, desafios e conquistas, fortalecendo umas às outras e reafirmando o protagonismo feminino em todos os espaços da sociedade”, ressalta Wellington Souza.

Ao longo de sua trajetória, o grupo realizou importantes ações, como workshops, feiras de empreendedorismo feminino, rodas de conversa e palestras, alcançando não apenas suas participantes, mas também empresas e instituições parceiras em Sumaré e região.

O parlamentar destaca ainda a criação de um grupo ativo de WhatsApp, que reúne mais de 300 mulheres empreendedoras de diversas áreas, promovendo o fortalecimento do empreendedorismo feminino por meio do incentivo ao consumo interno, da geração de oportunidades, da construção de parcerias e do apoio mútuo.

“Neste Mês da Mulher, esta homenagem ganha ainda mais significado, pois reconhece não apenas um projeto, mas a trajetória de mulheres que, com garra e união, constroem caminhos mais justos e igualitários. O Projeto Encontro das Empoderadas é um exemplo vivo de que, quando mulheres se apoiam, toda a sociedade avança”, finaliza Wellington Souza.

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