Hoje tem evento de música raiz no Zanaga com o “Americana, Café & Viola”

O “Americana, Café & Viola”, evento itinerante que promove a música sertaneja raiz, chega neste domingo (29) à Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga. A entrada é gratuita e solidária, com a doação de 1 litro de leite para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento ocorre das 10h30 às 14h, e a praça fica na Avenida Cecília Meireles, s/nº. A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções.

Dois shows vão embalar o público: às 10h30, se apresenta o grupo Do Palco Pro Buteco, que também tocou no Roteiro Gastronômico 2025. Às 12h30, sobe ao palco a Orquestra de Violeiros de Americana, para um espetáculo musical repleto de memória e cultura caipira.

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Identidade local

O “Americana, Café & Viola” valoriza a identidade local, proporcionando um espaço de integração para as famílias e apreciadores de café e do som da viola. Além dos “modão”, os frequentadores poderão saborear um café cortesia, oferecido pelo Café Fraga, e as opções oferecidas pelos quiosques instalados na praça, como pasteis, espetinhos, lanches e chopp. Também haverá exposição de artesanato criado em Americana por artesãos participantes da Feira Ameriart.

“O ‘Americana, Café & Viola’ reúne o que há de melhor em nossa cultura: apoio aos artistas locais, música tradicional de qualidade, gastronomia de rua, solidariedade com quem mais precisa e incentivo aos comerciantes e aos artesãos da cidade. Este evento já tem espaço no coração das famílias americanenses e espero encontrar todos na Praça Vinicius de Moraes”, convidou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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