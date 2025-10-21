Handebol feminino de Americana chega à final da Liga Estadual

A equipe adulta de handebol feminino de Americana garantiu vaga na grande final da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP) após uma vitória emocionante sobre Piracicaba, por 25 a 24, em partida disputada neste domingo (19), em Itapira.

Comandado pelo técnico Jurandir Barbosa, o Didi, o time americanense vem sendo um dos destaques da competição, superando desfalques por contusão e demonstrando entrosamento e determinação em quadra.

“Essa classificação é fruto de um grupo que acreditou desde o início. Enfrentamos vários desafios durante toda a competição, mas nunca deixamos de acreditar. Contamos agora com o apoio da nossa torcida na final, que será disputada em nossa casa, e vamos em busca desse título”, destacou o técnico Didi.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, também celebrou o resultado. “A Prefeitura tem investido bastante no fortalecimento dos esportes coletivos, e ver o handebol feminino entre as melhores do Estado é uma grande conquista para todos nós. Essas meninas estão representando nossa cidade com muito orgulho”, afirmou.

A final será disputada no dia 22 de novembro (sábado), com Americana enfrentando Marília como mandante, por ter conquistado a melhor campanha da fase eliminatória. Essa será a segunda decisão consecutiva entre as duas equipes e o quinto ano seguido em que Americana chega à final da Liga.

