De acordo com um amigo próximo do Neymar, ele está TOTALMENTE “mudado”.

O camisa 10 do Santos está treinando 20x mais e prometeu que vai dar a VIDA pra se recuperar e ajudar o alvinegro conseguir uma vaga em uma competição internacional pra ano que vem.

“A mentalidade agora é outra.”, disse o amigo de Ney. Ele ainda sonha em ir para a Copa do Mundo mas não foi convocado pelo técnico da seleção Carlo Ancelotti desde que ele estreou no comando.

