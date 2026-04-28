A equipe adulta de handebol feminino da Secretaria de Esportes de Americana conquistou uma importante vitória neste domingo (26), pela Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP). Jogando no Ginásio Municipal de Esportes Adriana Daniel de Camargo, em Nova Odessa, o time americanense venceu o NHC/Guarani Campinas pelo placar de 41 a 22.

A partida marcou o segundo compromisso de Americana na competição. Na estreia, jogando como visitante, a equipe foi superada pelo SER Unimed Sorocaba por 40 a 25. Com os resultados, o time ocupa no momento a 2ª colocação geral no torneio.

O técnico Jurandir Batista destacou o desempenho coletivo e a postura da equipe após a estreia. “Foi uma resposta muito positiva das atletas. Trabalhamos bastante, corrigimos erros da primeira partida e conseguimos impor nosso ritmo desde o início. A equipe esteve concentrada, o que fez toda a diferença no resultado”, avaliou.

O secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, também ressaltou a importância da vitória para a sequência da equipe na competição. “Esse resultado mostra a força do trabalho que vem sendo desenvolvido com o handebol feminino de Americana. Sabemos que competições como a LHESP são desafiadoras, com equipes de alto nível, e ver nossas atletas reagindo dessa forma nos dá confiança na evolução da equipe ao longo da temporada”, comentou.

A equipe americanense volta às quadras nesta sexta-feira, dia 1º de maio, para enfrentar novamente o NHC/Guarani Campinas, desta vez em casa, no ginásio de handebol do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A partida é aberta ao público e começa às 12h.