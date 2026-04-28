Prefeitura providenciará instalação de cabos de internet na nova sede e ativação da rede elétrica para que o prédio seja liberado para ocupação pelos servidores, no próximo semestre

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A Prefeitura de Hortolândia e o Consórcio “Hortolândia – Paço Sustentável” – conjunto de empresas responsáveis pela construção dos anexos do Paço Municipal Palácio dos Migrantes “Prefeito Angelo Augusto Perugini” – realizam, nesta semana, o checklist da obra do prédio que servirá como nova sede para a Secretaria de Mobilidade Urbana. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Arthur de Melo Guadagnini, a construção está finalizada, sendo que resta apenas checar se todos os itens previstos foram cumpridos e providenciar a limpeza do espaço, ação prevista para a próxima semana.

A partir de então, a Prefeitura providenciará a instalação da rede lógica, com cabeamento de dados necessários para a efetiva operação dos serviços públicos municipais. Além disso, a Secretaria de Obras aguarda a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) reforçar a rede elétrica que passa pela rua, serviço que já foi solicitado. Com isso será possível ativar a eletricidade no novo prédio. A previsão é que as novas instalações sejam ocupadas pelos servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana ainda neste ano.

De acordo com a Secretaria de Obras, o prédio onde ficará a equipe operacional de Mobilidade Urbana tem 600 metros quadrados de área construída e 495 metros quadrados de estacionamento. A Secretaria de Mobilidade Urbana contabiliza 26 servidores para ocupar as novas instalações, como agentes de trânsito e equipe de implantação de sinalização vertical, horizontal e semafórica. “No novo prédio ficarão almoxarifado, guarda de máquinas, equipamentos, veículos, além de laboratório de programação da equipe semafórica”, destacou o diretor de Projetos de Mobilidade, Ricardo Barbosa.

“O prédio onde funciona atualmente a Secretaria de Mobilidade Urbana, localizado no Remanso Campineiro, será reformado e transformado em Escola Pública de Trânsito, onde serão ensinadas boas práticas no trânsito para crianças e jovens da cidade”, completou Barbosa.

Ao lado do prédio principal, foi construída uma sala para manipulação de produtos químicos, como tintas e solventes usados na sinalização de trânsito. Tanto o anexo principal quanto a sala de químicos ficam em ambiente cercado, com acesso pela via que integra a avenida Antônio da Costa Santos (Corredor Metropolitano) e a avenida Sabina Baptista de Camargo. Um outro anexo para serviços públicos também está em fase de checklist. Esta instalação é semelhante ao novo prédio da Mobilidade Urbana, com diferencial de possuir um mezanino. A Administração Municipal discute como será a utilização deste espaço após a entrega da obra.

Sustentabilidade, tecnologia e modernidade

A construção dos novos anexos é executada sob a perspectiva de sustentabilidade, tecnologia e modernidade adotada durante toda a obra do novo Paço Municipal, cujo prédio principal foi entregue em 29 de maio de 2024, com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando cerca de 1.000 funcionários de diversas secretarias.

O Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” é um marco em eficiência energética, com usina de geração de energia limpa, estação para carregamento de veículos elétricos, paisagismo, praça esportiva, além de políticas de redução do uso de papel e incentivo à outros hábitos que colaboram para a proteção ambiental.

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