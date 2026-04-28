Santa Bárbara Rock Fest divulga atrações principais para edição de 2026

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou na noite desta segunda-feira (27), as atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest 2026. Malvada, Angra, Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero, Fresno, Raimundos, Detonautas e CPM 22 serão os headliners do maior festival de rock de bandas independentes do país.

Com entrada gratuita, o evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara. Na sexta-feira (21), abrem o festival Malvada e Angra. No sábado (22), o Palco Terra terá quatro shows: Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno. No domingo (23), encerram a edição 2026 Raimundos, CPM 22 e Detonautas. Todas as informações estarão disponíveis no site oficial (rockfest.culturasbo.com).

A 9ª edição do festival é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar e media partner com a EPTV.

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“O Santa Bárbara Rock Fest chega à sua 9ª edição ainda mais consolidado como um dos principais festivais do gênero no país. Neste ano, anunciamos um line-up de peso, reforçando a proposta de reunir grandes nomes da música com a valorização das bandas independentes. Santa Bárbara d’Oeste já é referência em cultura e na realização de grandes eventos no Estado de São Paulo, e o Rock Fest representa muito bem esse momento. É um evento gratuito, pensado para toda a população, que movimenta a economia, fortalece a cena cultural e transforma a cidade em um grande palco de música, arte e convivência”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Evandro Felix, também ressaltou a nova edição do festival. “O Santa Bárbara Rock Fest é sobre conexão entre bandas, estilos e pessoas. A gente monta um line-up pensando em quem vive o rock de verdade, do clássico ao alternativo, do pesado ao mais experimental. Em 2026, o festival vem ainda mais completo, com experiências, novas descobertas e aquele clima único que faz o público querer estar aqui todos os dias”, comentou.

“O Santa Bárbara Rock Fest reafirma, em 2026, seu papel como um dos principais festivais do país ao unir grandes nomes e fortalecer, de forma consistente, a cena independente. É um evento que vai além dos palcos: movimenta a economia criativa, amplia oportunidades para artistas e transforma a cidade em um polo nacional da cultura do rock durante três dias”, afirmou o secretário.

O lançamento ocorreu no Casarão Amarelo, prédio histórico na área do Complexo Usina Santa Bárbara, reunindo autoridades, convidados, patrocinadores, criadores de conteúdo e jornalistas.

Nova cerveja oficial

A edição 2026 do Santa Bárbara Rock Fest contará com uma nova cerveja oficial: a Schornstein. Fundada em 2006, em Pomerode (SC), a marca se tornou referência nacional ao unir técnica, consistência e valorização da experiência do público. Em 2026, Cervejaria Schornstein celebra 20 anos consolidando uma trajetória marcada por qualidade, identidade e forte conexão com a cultura cervejeira.

Ao longo de duas décadas, a Schornstein construiu um portfólio premiado, com rótulos reconhecidos pela qualidade e equilíbrio, especialmente suas IPAs. Mais do que cervejas artesanais, a marca se posiciona como um destino de experiências, com visitas guiadas e degustações em sua fábrica, além da presença em bares, redes de varejo e parceiros em todo o Brasil.

A comercialização dos chopes da Schornstein no evento, inclusive, contará com um sistema de venda antecipada por meio da Linka, plataforma de gestão de eventos do Pecege. O processo será simples: o participante compra pelo celular, paga via Pix ou cartão e recebe o ticket digital. No evento, basta apresentar o QR code.

Roda-gigante e tirolesa

Durante o evento, também foram anunciadas atrações como a roda-gigante, que terá patrocínio da cerveja oficial do evento, a Schornstein. Instalada em frente ao palco “Terra”, compondo o cenário do evento, a atração será gratuita e proporcionará ao público uma vista panorâmica do Complexo Usina Santa Bárbara.

Além da tradicional roda-gigante, o público ainda poderá se divertir com a tirolesa, outra atração gratuita do festival que teve grande adesão em 2025.

Inscrições para artistas e bandas

As inscrições para artistas e bandas interessadas em participar do Santa Bárbara Rock Fest serão abertas nos próximos dias, com divulgação oficial pelos canais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

A inscrição não garante participação no festival, mas habilita o candidato a avançar para as próximas etapas do processo seletivo, que contará com curadoria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização). Os critérios incluem proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical e viabilidade técnica.

Identidade visual

Ayran Roque é o artista visual responsável pela identidade do Santa Bárbara Rock Fest.

Estudante de Design Digital na Faculdade Méliès e estagiário de Comunicação Visual da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, possui experiência em motion 2D, modelagem 3D, design e ilustração digital.

Ao longo de sua trajetória, foi premiado em importantes salões, como o Salão Internacional de Humor de Piracicaba e o Salão de Artes Plásticas do IBAI, além de integrar equipes e projetos relevantes na área de comunicação visual.

Para 2026, o artista desenvolveu o conceito “Caos (des)Ordenado: A Energia Simultânea do Rock”, que traduz o festival como uma experiência coletiva marcada pela convivência entre intensidade e organização, com múltiplos palcos e públicos compartilhando o mesmo espaço.

A identidade visual dialoga com o pop punk do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, com referências como Avril Lavigne, Green Day, Pitty, NX Zero e Charlie Brown Jr., além da estética da MTV nos anos 2000, reforçada por influências de Evanescence e Korn.

O resultado é uma linguagem visual dinâmica que valoriza a energia, a diversidade e a experiência compartilhada do evento.

Rede Gastronômica

O edital para participação na Rede Gastronômica do Santa Bárbara Rock Fest será aberto no dia 25 de maio. A iniciativa, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), visa organizar e valorizar a presença de empreendedores e estabelecimentos do setor nos eventos culturais do município. As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.culturasbo.com/editais, com seleção conforme critérios técnicos e disponibilidade estrutural.

Vila do Rock

O edital para a Vila do Rock, espaço dedicado à Economia Criativa dentro do festival, será aberto no dia 1º de junho. Artesãos, artistas e expositores de artigos ligados ao universo do rock poderão se inscrever para comercializar produtos como peças artesanais, acessórios, itens decorativos e materiais temáticos relacionados ao gênero. Informações adicionais serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

Poderão ser comercializados: bonecos de grandes nomes do rock feitos em tecido, amigurumis inspirados em personalidades do gênero, chaveiros de madeira em forma de guitarra com o logo do evento, acessórios de couro, bandanas, quadros em carvão, canecas personalizadas em biscuit, terrários em forma de caveira, entre outros itens, além de discos de vinil, CDs, camisetas bottons, pulseiras, choker, bonés e guitarras em miniaturas, entre outros.

Em caso de dúvidas sobre a Vila do Rock, as pessoas interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo telefone 3464.9424.

Sobre as atrações principais:

21 de agosto de 2026 | Sexta-feira

Malvada

É um grupo feminino brasileiro que vem ganhando destaque com seu hard rock direto e atitude marcante. Com letras fortes e presença de palco intensa, a banda representa uma nova geração do rock nacional, conquistando público em festivais e dividindo espaço com nomes consolidados. Nos últimos anos, lançou singles autorais e ampliou sua visibilidade em grandes eventos.

Angra

Um dos maiores nomes do metal brasileiro e referência mundial no power metal, o Angra foi formado em 1991, em São Paulo, e construiu uma carreira marcada pela fusão entre peso, virtuosismo e influências da música clássica e da cultura brasileira, conquistando fãs ao redor do mundo com álbuns consagrados como Angels Cry (1993), Holy Land (1996), Rebirth (2001), Temple of Shadows (2004) e Cycles of Pain (2023). Com mais de três décadas de trajetória, a banda segue em destaque com shows intensos, repertório que mescla clássicos e faixas recentes, e uma formação atual composta por músicos reconhecidos pela excelência técnica e forte presença de palco.

22 de agosto de 2026 | Sábado

Banda Malta

A banda ganhou notoriedade nacional após vencer a primeira temporada do reality musical SuperStar, em 2014. Com baladas marcantes e forte presença nas rádios, mantém um público fiel e continua se apresentando pelo país. Ao longo dos anos, passou por mudanças na formação. Mesmo assim, segue ativa com novos lançamentos.

Supercombo

Retornando ao Santa Bárbara Rock Fest, a banda de rock Supercombo apresenta como principal temática os dilemas e as emoções diárias que marcam a vida das pessoas. Formada em 2007, atualmente a Supercombo é integrada por Leo Ramos (voz e guitarra), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclados) e André Dea (bateria).

Di Ferrero

Ex-vocalista do NX Zero, Di Ferrero segue em carreira solo explorando o pop rock com identidade própria. Com hits conhecidos e a nova turnê SE7E, ele mantém relevância no cenário nacional e presença constante em festivais. Seus shows misturam sucessos da carreira solo e da antiga banda. Tem investido em novas sonoridades e colaborações.

Fresno

Após shows no Centro Social Urbano, na Virada Cultural Paulista de 2019, e do Santa Bárbara Rock Fest, em 2024, Fresno volta para mais uma apresentação em Santa Bárbara d’Oeste, desta vez com a turnê “Carta de Adeus”, recém-lançada. Formada em 1999, em Porto Alegre (RS), a banda trilhou uma carreira que a coloca em um lugar único no panorama do rock brasileiro. “Único” pelo fato de que nem a banda nem seu público se prenderam a serem representados por hits de rádio de uma década atrás.

23 de agosto de 2026 | Domingo

Raimundos

Em 1987, quatro brasilienses resolveram misturar dois estilos incomuns: o forró de duplo sentido de Zenilton com o punk rock visceral dos Ramones. Assim surgia o Raimundos. E o rock brasileiro nunca mais foi o mesmo. E mesmo com o passar do tempo, Digão, Marquim, Caio e Jean sabem muito bem animar o ambiente. A banda esteve em Santa Bárbara durante a edição 2015 da Virada Cultural Paulista e no Santa Bárbara Rock Fest em 2024.

CPM 22

É uma das bandas mais icônicas do rock nacional, com mais de 20 anos de carreira e destaque por popularizar o hardcore melódico no Brasil nos anos 2000. Formada em São Paulo, a banda lançou oito álbuns de estúdio, entre eles o mais recente, “Enfrente” (2024), que marca o retorno após sete anos e apresenta 14 faixas inéditas. O grupo também conta com três trabalhos ao vivo, incluindo um acústico. Reconhecida por hits marcantes e letras que dialogam com a juventude e questões sociais, o CPM 22 soma apresentações em grandes festivais e turnês por todo o país. Em sua nova fase, o grupo incorpora os músicos Ali Zaher Jr. (baixo) e Daniel Siqueira (bateria), mantendo a essência que os consagrou e reafirmando sua relevância no cenário do rock brasileiro contemporâneo.

Detonautas

Fundada em 1997, o Detonautas Roque Clube se consolidou como um dos nomes mais influentes do rock nacional. A banda soma oito álbuns de estúdio, como Detonautas Roque Clube (2002), O Retorno de Saturno (2008), Álbum Laranja (2021) e Esperança (2022) — além de três registros ao vivo.

Nos últimos anos, o grupo tem explorado novas sonoridades e linguagens. Em 2025, lançou o single “Potinho de Veneno”, com uma pegada pop e provocadora, seguido por “Vampira”, em 2026, que incorpora elementos eletrônicos e referências estéticas do Carnaval e do folclore. As faixas antecipam o álbum Rádio Love Nacional, lançado em março, marcando uma fase mais performática e contemporânea. Com mais de 121 milhões de streams no Spotify e 45,5 milhões de visualizações no YouTube, o Detonautas segue relevante ao dialogar com novos públicos sem abrir mão de sua identidade no rock brasileiro.

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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