Prefeito Chico Sardelli anuncia mudanças na gestão da Secretaria de Esportes em Americana

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta terça-feira (28) que o atual secretário adjunto de Governo, Pedro Peol, assume interinamente a gestão da Secretaria Municipal de Esportes. O então secretário, Marcio Henrique Leal, deixa o comando da pasta para se dedicar a outros projetos.

“O Marcinho é peça importante do nosso grupo e fez um excelente trabalho no Esporte de nossa cidade, com incentivo aos atletas e entrega de obras importantes de revitalizações dos espaços esportivos, além dos campeonatos. Esse trabalho terá continuidade com o Pedro, uma pessoa que tem uma vasta experiência e que já contribuiu em outras áreas da nossa gestão”, disse o prefeito.

Pedro Peol já foi vereador do município, exercendo inclusive o cargo de prefeito de Americana por alguns dias no início de 2015. Na atual gestão, foi secretário adjunto de Trânsito e comandou o Esporte por 6 meses, em 2024.

Importante articulador de partidos e campanhas para o prefeito Chico, Marcinho Leal deve focar agora na campanha do (ainda pré-)candidato a deputado Franco Sardelli.