O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) se reuniu na quinta-feira (23) com o secretário de Esportes, Márcio Leal, e com o atleta de Muay Thai Murilo Oliveira e o professor Jonas Santos, com o objetivo de discutir ações e propostas voltadas ao incentivo ao esporte no município.

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Durante a reunião, foram abordadas as virtudes das artes marciais, com destaque para a disciplina e os valores transmitidos por meio da prática esportiva. Também foram apresentados projetos voltados ao Kickboxing, buscando fortalecer a modalidade, ampliar oportunidades e incentivar o surgimento de novos talentos na cidade.

De acordo com o parlamentar, outro tema discutido foi a Lei de Incentivo ao Esporte e sua atualização, com foco na ampliação das áreas contempladas, como esporte educacional, lazer, saúde e alto rendimento. Além disso, foram debatidas estratégias para ampliar a divulgação e o apoio às modalidades já existentes no município, bem como o fortalecimento de eventos esportivos locais.

Fala Pastor Miguel Pires

“O esporte transforma vidas. Quando unimos forças entre o poder público, professores e atletas, conseguimos abrir portas, formar cidadãos e dar oportunidade para que nossos jovens encontrem um caminho de disciplina, saúde e futuro”, destacou o vereador.

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