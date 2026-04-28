Sumaré realiza 1º Simpósio sobre Autismo e reforça rede municipal de apoio

A Prefeitura de Sumaré, em parceria com a Associação Pestalozzi de Sumaré, realizou o 1º Simpósio sobre Autismo, com o tema “Compreendendo o Autismo”. O evento aconteceu no Anfiteatro do Centro Administrativo de Nova Veneza, e reuniu profissionais, familiares e membros da comunidade em um espaço dedicado à troca de conhecimentos e ao fortalecimento da rede de apoio.

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Durante o simpósio, foram discutidas estratégias de cuidado, a importância da atuação multiprofissional e os principais desafios enfrentados por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. A iniciativa teve como objetivo ampliar o diálogo sobre o tema e promover uma compreensão mais sensível e qualificada acerca do autismo no município.

Programação

A programação contou com palestras ministradas pela psicóloga Elaine Calixto e pelo psiquiatra Rodolfo Lacerda, além de uma mesa multiprofissional composta por especialistas que atuam diretamente na Associação Pestalozzi, trazendo experiências práticas e abordagens integradas no atendimento às pessoas com deficiência.

O evento, segundo a instituição, reforça o compromisso com a inclusão, a disseminação de informações e o aprimoramento das práticas de cuidado. A ação também evidencia o empenho da Prefeitura de Sumaré em apoiar iniciativas que promovam a conscientização e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão e ao bem-estar da população.

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