Novo queridinho da direita brasileira, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema vem à região esta terça-feira participar de seu partido, o Novo. Ele deve apresentar nomes do seu partido que virão candidatos a deputados federal e estadual este ano.

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Um dos destaques será o advogado Sérgio Neves, que foi candidato a vice-prefeito de Nova Odessa em 2024 na chapa de Juçara Rosolem. Ele deve vir candidato a deputado federal pelo partido e tem montado equipe de assessoria esperando o pleito.

Zema em alta contra o STF

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