Furto em pátio no IZ em Nova Odessa: 8 baterias, 14 rodas e 14 pneus

Bandidos quebraram cadeado de área de pátio no Instituto de Zootecnia no final de semana; frota afetada terá peças repostas e operações normalizadas até quarta (29)

Veículos oficiais da Prefeitura de Nova Odessa que ficam estacionados no pátio do Instituto de Zootecnia (IZ) tiveram pneus, rodas, baterias e outros itens furtados entre a noite de sábado (25) e a madrugada do domingo (26). No local, funcionam a Secretaria de Meio Ambiente Parque e Jardins, o Setor de Zoonoses e a Defesa Civil, unidades do município que utilizam esses utilitários em suas operações.

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Diante da descoberta do furto, ainda nas primeiras horas da manhã, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e atuou de forma imediata e técnica. As equipes isolaram a área, verificaram a violação do cadeado do portão de acesso pela Avenida Carlos Botelho e acionaram o Instituto de Criminalística (IC) para a realização de perícia. Foram coletadas impressões digitais que auxiliarão as investigações.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Nova Odessa (Boletim de Ocorrência nº GI4288-1/2026), e a Polícia Civil já investiga o caso com o apoio da GCM. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

A Diretoria de Mobilidade Urbana já emitiu as ordens de serviço para a substituição de 8 baterias, 14 rodas e 14 pneus subtraídos para garantir que os veículos oficiais possam voltar a operar o mais breve possível.

Enquanto os equipamentos não são repostos, veículos de outras unidades da administração municipal estão sendo cedidos aos setores afetados para que possam garantir a continuidade das atividades. A previsão é que essas operações estejam normalizadas até a próxima quarta-feira (29/04).

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