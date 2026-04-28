Homem de 39 anos foi detido por policiais militares na Avenida 7 de Setembro

Policiais militares detiveram um homem de 39 anos na manhã desta segunda-feira (27) acusado de tentativa de roubo a lojas na área central de Sumaré. O caso foi registrado pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

De acordo com informações oficiais, o caso se deu na Avenida 7 de Setembro, no centro sumareense. Na manhã desta segunda-feira, durante patrulhamento, a equipe policial foi solicitada por uma pessoa que informou sobre um indivíduo que havia acabado de praticar roubo em duas lojas da região, mediante ameaça e menção de estar armado.

Com as características repassadas, foram realizadas buscas nas proximidades. Os PMs localizaram o homem e as vítimas reconheceram o autor. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao plantão policial de Sumaré, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Procurado

No período da tarde, houve um caso de captura de procurado da Justiça na Avenida Cecília Meireles, em Hortolândia. Durante patrulhamento da PM foi visto um homem de 36 anos em atitude considerada suspeita conduzindo uma motocicleta. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, sendo acompanhado e depois abordado.

Segundo informações, o indivíduo forneceu identificação falsa, porém, após verificação por sistemas, foi constatada sua verdadeira identidade, assim como a condição de procurado pela Justiça pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Então ele acabou conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.