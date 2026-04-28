Odir e Omar afagos nas redes após podcast

O vice-prefeito de Americana Odir Demarchi (PSD) e o ex-prefeito Omar Najar trocaram afagos nas redes sociais na semana passada. Odir foi a um Podcast e fez vários elogios ao ex-prefeito. Em especial, o vice-prefeito falou da gestão fiscal do período Omar (2015-2020).

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Ele lembrou que foi vereador e até chegou a ter entreveros com ON, mais que hoje reconhece o esforço feito pelo então perfeito.

Falou Odir

“Precisamos elogiar e reconhecer o trabalho feito pelo Omar e como ele preparou a cidade”. O corte da entrevista foi republicado por Omar em seus stories. O movimento sinaliza o momento de paz entre os dois.

O movimento do ex-prefeito indica sinal de paz. Ele era um dos mais críticos ao trabalho de OD desde o início do primeiro mandato de Chico Sardelli ainda em 2021. A dupla sucedeu Omar e alcançou a reeleição com força em 2024.

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