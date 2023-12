O handebol masculino de Americana, com apoio da Secretaria de Esportes,

foi destaque na Liga de Handebol do Interior (LHI), competição que reúne equipes de todo o estado de São Paulo. Os americanenses competiram em três categorias: cadete (sub-16), juvenil (sub-18) e adulto, disputando jogos em várias cidades durante a temporada.

Na classificação geral, Americana conquistou o 4º lugar da série prata na categoria cadete, o 5º lugar da série ouro no juvenil e o 3º lugar da série ouro no adulto.

Leia + Sobre todos os Esportes

O campeonato contou com a participação das cidades de Campinas, Indaiatuba, Bragança Paulista, Porto Feliz, Amparo, Mogi Guaçu, Campo Limpo Paulista, Cerquilho, São José do Rio Pardo, Itatiba, Cosmópolis, São Carlos e Araras.

Além do bom desempenho coletivo, a equipe americanense teve também destaques individuais na Liga. O atleta Murilo Assad foi o artilheiro da categoria adulto com 133 gols, enquanto Matheus Fortunato ficou em 2º lugar na artilharia da categoria cadete, com 93 gols.

“Nosso handebol masculino teve uma participação excelente nas três categorias nas quais competiram durante todo o ano. Em 2023, participamos da LHI e dos Jogos Regionais, e para 2024 pretendemos fortalecer nossas equipes podendo fazer campanhas ainda melhores. Agradeço aos atletas, aos pais e aos nossos apoiadores que nos incentivaram durante a temporada”, comemorou o treinador Marcio Ricardo Broggio.

“Parabéns a todos os atletas e à comissão técnica do handebol masculino pela dedicação e pelo desempenho em 2023. Estamos muito orgulhosos e seguiremos trabalhando em conjunto para buscarmos mais resultados positivos no próximo ano”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP