Americana conquistou o primeiro lugar no ranking ambiental do Programa Município VerdeAzul (PMVA), entre as cidades com 100 e 500 mil habitantes do Estado de São Paulo. O prefeito Chico Sardelli e o secretário de Meio Ambiente do município, Fábio Renato de Oliveira, receberam a certificação do PMVA – Ciclo 2022/2023, na tarde desta terça-feira (19), em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende, e do coordenador do programa, André Simas.

Americana recebeu a nota máxima, totalizando 100 pontos. O município ocupava a 16ª posição no Estado de São Paulo. Participaram da avaliação do PMVA 412 municípios, sendo 280 cidades premiadas.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a conquista de Americana no ranking do programa e representou os prefeitos em seu discurso. “Gostaria de ressaltar que o governador Tarcísio tem um olhar diferenciado pelo Estado de São Paulo, principalmente para as cidades do interior, pelos programas, pela seriedade e pela firmeza com que conduz o nosso Estado. O Programa Município VerdeAzul incentiva as cidades, numa competição saudável voltada para as ações ambientais. A questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, a natureza está mandando recado para que atitudes possam ser tomadas em prol do meio ambiente. Essa conquista de Americana é o resultado do conjunto de ações da política ambiental desenvolvida na cidade, do trabalho realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, secretarias e autarquias municipais. Esta certificação representa o esforço e empenho da nossa gestão, que tem prioridade na preservação do meio ambiente, educação ambiental e ações sustentáveis para garantir o futuro das próximas gerações”, disse Chico.

LEIA TAMBÉM: “Nosso Centro”: Prefeito Chico entrega revitalização do Calçadão

O governador Tarcísio de Freitas parabenizou o prefeito Chico Sardelli e toda a equipe da Prefeitura de Americana pelo resultado. “Cumprimento o prefeito de Americana, Chico Sardelli, pela conquista do primeiro lugar no ranking ambiental do Programa Município VerdeAzul, pelo empenho e trabalho realizado na cidade. Americana ‘gabaritou’ aqui hoje e também recebe o prêmio de torcida mais animada. Parabéns”, disse o governador.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a pontuação máxima obtida no programa. “São vários fatores que foram avaliados conforme os critérios do Programa Município VerdeAzul e Americana conseguiu cumprir todos os quesitos. É um título inédito para a cidade. Somos o primeiro município a fazer 100 pontos no programa. Agradecemos a todos que contribuíram para a realização desta conquista, ao prefeito Chico Sardelli pela determinação em priorizar a política ambiental e a preservação do meio ambiente, pela confiança em nosso trabalho. Quem ganha é a cidade”, disse Fábio.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA de Americana, Kátia Birke, comemorou o sonho realizado. “Era um sonho a gente poder trabalhar a sustentabilidade, a educação ambiental na cidade, um sonho construído por muitas mãos, coroando todo um trabalho realizado na cidade”, disse Kátia.

Também participaram da premiação o secretário adjunto de Meio Ambiente e responsável pelo Setor de Hortas, Neto Franzatto, os diretores Cícero de Jesus (Unidade de Licenciamento ambiental), Antonio Donizetti (Unidade de Praças e Jardins), João Carlos Tancredi (Unidade de Parque Ecológico), e toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente.

*Diretivas do PMVA*

Em agosto, Americana sediou o Encontro do Programa Município VerdeAzul. O evento, realizado na sede do Senac, reuniu representantes de 13 municípios da região para apresentar as diretivas do Programa. Na ocasião, o coordenador André Simas e a equipe técnica da secretaria estadual explanaram sobre os objetivos e as diretivas do Programa, visando a avaliação, reconhecimento e valorização das ações municipais.

O Programa recebeu adequações e ajustes com novos parâmetros para o cumprimento das metas, levando em consideração as condições e características de cada cidade. Neste ciclo, houve a inclusão mais específica de ações sobre mudanças climáticas, zoneamento ecológico-econômico, incorporação das condições sociais, desconto dos passivos ambientais existentes, entre outras.

Em dezembro de 2021, Americana recebeu os prêmios de Equipe Articulada e Interlocutor Articulado do Programa Município VerdeAzul. Na ocasião, a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programa e Agricultura, Kátia Birke, recebeu o prêmio de Interlocutora Articulada.

“A participação dos municípios é muito importante para o cumprimento das diretivas, para que as cidades possam ter uma boa pontuação no programa e possam avançar no ranking com as ações ambientais e o desenvolvimento de projetos”, disse Fábio.

“As diretivas são estabelecidas e a cada ação cumprida o município conquista uma pontuação, que é muito importante para obter a certificação no Programa. Há o empenho de toda a Administração Municipal para garantir as ações ambientais, a pontuação e os benefícios para o município, por meio de recursos e equipamentos”, explicou Kátia.

Criado em 2007, o PMVA incentiva a eficiência da gestão ambiental, estimulando as prefeituras na execução de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Os municípios são avaliados de acordo com a medição de diversas diretivas, como Governança Ambiental, Avanço na Sustentabilidade, Educação Ambiental, Uso do Solo, Gestão das Águas, Esgoto Coletado e Tratado, Resíduos Sólidos, Qualidade do Ar, Arborização Urbana e Biodiversidade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP