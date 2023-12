SOS loiras: segredos para manter o loiro perfeito

SOS geral- Cuidar dos cabelos loiros não é uma tarefa fácil!

Os fios pedem um cuidado extra, principalmente durante o verão, temporada em que o sol e o contato com o sal da água do mar, e o cloro da piscina podem ressecar ainda mais as madeixas.

Te mostramos que dá para manter o loiro perfeito sem precisar correr para o salão o tempo todo, com uma seleção de produtos que vão te dar uma mãozinha para prevenir quebra e deixar os fios loiros saudáveis, hidratados e brilhantes não só no verão, como no ano todo:

1.Authentic Beauty Concept Cool Glow Cleanser

Shampoo violeta;

Livre de sulfato, silicones e PEG;

Limpa suavemente;

Possui extrato de batata doce roxa, rico em antocianinas;

Ajuda a proteger os fios loiros contra o amarelamento;

Fórmula vegana e cruelty-free.

Preço sugerido: R$195,00.

2. Authentic Beauty Concept Condicionador Glow

Ajuda a preservar a cor, desembaraçar e hidratar, além de promover uma aparência mais macia e suave aos fios.

Fórmula vegana e que não sobrecarrega os cabelos, pode ser aplicado para condicionar a raiz às pontas.

Sua textura perolada, é enriquecido com Monoestearato de Glicerila, para garantir brilho e maciez aos fios após o uso. Livre de Parabenos e Silicones.

Preço sugerido: R$210,00

3. Schwarzkopf Professional BlondMe Máscara Enriquecida para Todos os Loiros

Nutre intensamente, penetrando profundamente na estrutura capilar interna danificada

Reconstrói a estrutura capilar interna e externa

Proporciona flexibilidade e resistência

A fórmula com óleo de Marula suaviza a superfície capilar, deixando o cabelo com um brilho e aspecto saudável

Regime de nutrição intensa para cabelo loiro médio a espesso

Preço sugerido: R$207,68

4. Schwarzkopf Professional BlondMe Glaze Mist Blonde Wonders – Leave-In

Cria um revestimento protetor que sela a superfície do cabelo e protege contra agressores externos

Com Filtro UV

Preço sugerido: R$199,00

