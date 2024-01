happn revela 5 tendências para os relacionamentos em 2024

O aplicativo de relacionamentos happn apresenta hoje o Trendbook 2024, um guia que abrange as tendências futuras de comportamento no âmbito dos relacionamentos. Desenvolvido em colaboração com a agência de tendências e previsões NellyRodi, o Trendbook traz insights globais e regionais colhidos em uma pesquisa com mais de 4.000 usuários do happn em quatro países: Brasil, França, Índia e Noruega.

Em linhas gerais, as pessoas estão questionando as normas tradicionais de relacionamentos e abraçando uma abordagem personalizada, buscando conexões autênticas.

Conheça as 5 tendências que vão moldar os relacionamentos em 2024

Romance Peculiar

A tendência do Romance Peculiar rompe com os antigos hábitos românticos. Com ênfase em relacionamentos com compromisso, mas leves e despreocupados, é um movimento que celebra a autenticidade do ser e valoriza a personalidade genuína acima de fachadas “perfeitas”. A ideia é não fechar os olhos para características e imperfeições que tornam a outra pessoa real. Neste aspecto, 55% dos entrevistados disseram que se sentem atraídos por detalhes diferentes em um pretendente, seja algo relacionado ao caráter ou um hábito ligeiramente peculiar. No Brasil, 64% dos entrevistados afirmaram que sentem atração por essas características autênticas.

As pessoas que adotam o Romance Peculiar se deixam levar rapidamente, imaginando cenários românticos, projetando fantasias e fazendo planos em suas mentes desde as primeiras trocas de mensagens com um Crush. Neste sentido, mais da metade das pessoas (51%) afirmaram que se deixam levar pela imaginação antes mesmo do primeiro encontro. No Brasil, 72% dos respondentes se encaixam neste perfil. Na França o número cai para 59% e para apenas 15% na Noruega.

Amor Fora da Caixa

A tendência do Amor Fora da Caixa consiste em deixar para trás ideais pré concebidos na hora de encontrar um Crush. A pesquisa revela que a maioria (52% no geral) está aberta para conhecer perfis diversos, com quase 70% na Noruega e na Índia endossando essa inclinação. No Brasil, 66% dos entrevistados se mostram abertos para novas experiências, enquanto 33% dizem saber o que querem e não desejam explorar.

Nas Mãos do Cupido

Nas Mãos do Cupido é um ressurgimento do matchmaking que ganha força em diversas regiões do mundo. Diante de um oceano de possibilidades – e algumas frustrações – as pessoas reconhecem que a busca por uma parceria romântica pode precisar de uma ajudinha. Na Índia, cerca de 60% buscam ajuda externa para aumentar suas chances de encontrar um Crush, recorrendo a familiares, amigos e a ferramentas tecnológicas. O brasileiro está mais distante desta tendência: enquanto 27% afirmam recorrer a cupidos para encontrar um par, 73% preferem contar com a própria intuição na busca.

De Volta Aos Relacionamentos

Chega de joguinhos. A era das “situationships” – relacionamentos indefinidos e muitas vezes desequilibrados – está chegando ao fim. Na era dos aplicativos de namoro, as pessoas estão mais exigentes em relação aos critérios de busca e não estão dispostas a se contentar com o mínimo, exigindo respeito, clareza e, acima de tudo, reciprocidade genuína.

Em 2024, 86% dos usuários do happn no mundo desejam um compromisso emocional recíproco em seus relacionamentos. A ideia é que, independentemente da profundidade ou seriedade da relação, o nível de compromisso, os desejos e as expectativas sejam decididos e comunicados de maneira clara. Esta reciprocidade é especialmente desejada no Brasil (89%) e na Noruega (94%).

Atividades para Quebrar o Gelo

Um número crescente de pessoas opta por marcar encontros na vida real o mais rápido possível, mas com uma abordagem criativa. Em vez de simples bares ou jantares, surge a tendência de propor atividades únicas para quebrar o gelo, como aulas de ioga, trilhas na natureza e workshops criativos. Neste rumo, 84% expressa abertura para atividades especiais, com 51% aprovando a abordagem e 33% considerando-a uma excelente ideia. Os brasileiros são os que mais desejam quebrar o gelo com atividades que saiam da rotina, com 77% dos usuários a favor.

“O estudo revela uma mudança de paradigma nas regras do amor e dos relacionamentos, com tendência para experiências intuitivas, cuidadosas e cheias de ousadia, humor e mente aberta. Os solteiros de 2024 serão aventureiros e cautelosos, mas sempre prontos para mesclar o romance com criatividade e discernimento, reinventando-se a cada novo encontro”, comenta Michel Illas, especialista em relacionamento do happn.