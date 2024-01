Consulado italiano SP tem aumento de 25% na emissão de passaportes

O Consulado Geral da Itália em São Paulo anunciou

recentemente os resultados de sua atuação durante o ano de 2023, evidenciando um aumento expressivo na procura pelo passaporte italiano e pela obtenção da dupla cidadania. Este aumento significativo é uma tendência que se mantém ao longo dos anos, como demonstrado pelo crescimento de 25% na emissão de passaportes em 2023, atingindo um total de 33.643.

“Ao longo dos anos, é possível perceber que as pessoas estão cada vez mais buscando esse sonho, sabendo de benefícios importantes que a dupla cidadania oferece a quem tem esse direito. Ainda mais para brasileiros, então, acredito que a cada ano esse número tende a crescer significativamente”, comenta Eduardo Velloso, CEO da Trastevere Cidadania.

Outro dado importante está no reconhecimento de cidadanias por direito de sangue, ou ‘jure sanguinis’, que chegou na marca de 7.844, em 2022, tendo um crescimento de 16%, conforme a Agência Italiana de Notícias (ANSA).

Ainda por meio das redes sociais, o órgão também contabilizou 43.750 novos inscritos no Cadastro dos Italiano Residentes no Exterior (Aire), um cadastro geral dos cidadãos que permanecem fora do país por 12 meses ou mais e está incluso no processo de cidadania italiana. Esse cadastro teve um aumento de 51% com relação ao ano anterior e ao todo, foram 68.596 solicitações trabalhadas pelo consulado.

“Entre os inúmeros benefícios estão o direito de livre circulação e residência em todos os países da União Europeia, o direito de trabalhar e estudar em qualquer país também da União Europeia, direito ao acesso de serviços de saúde e educação, além do direito de voto nas eleições, aposentadoria, entre outros”, completa Velloso.

Atualmente, há uma estimativa de que o Brasil tenha mais de 25 milhões de cidadãos com ascendência italiana, sendo São Paulo o estado com o maior número desses descendentes, aproximadamente 9 milhões. “Essa população supera a encontrada em estados como Paraná e Rio Grande do Sul, que também têm uma significativa presença de descendentes de imigrantes italianos” finaliza Velloso.

