Ciclismo é a atividade mais praticada no País, é o que mostra

o Strava , principal comunidade digital para pessoas ativas com mais de 120 milhões de atletas, anunciou hoje a publicação do Ano Esportivo 2023 (Year in Sport). Trata-se de um relatório que destaca as tendências globais e brasileiras entre esportistas de várias gerações. Foram considerados dados sobre o que os motiva, os obstáculos que enfrentam e seus diferentes interesses quando se trata de manterem-se ativos.

Como parte deste relatório, o Strava conduziu uma pesquisa global com 6.990 pessoas que praticam esportes, selecionadas tanto dentro da comunidade global quanto de uma amostra aleatória de esportistas ativos dentro e fora da plataforma. Os resultados, combinados com os dados de atividade do Strava em 2023, oferecem uma visão nova e única sobre as tendências que configuram o mundo do exercício físico e da aventura, e antecipam o que se pode esperar para este ano.

Em 2023, a motivação dos ciclistas manteve-se em alta e o esporte foi mais carregado no Strava no Brasil, enquanto globalmente, a corrida se destacou. Em segundo lugar no país, ficou a caminhada e, em terceiro, a corrida. Os atletas brasileiros também decidiram viver mais aventuras off-road e continuaram computando cada vez mais atividades em bicicletas gravel e mountain bikes (quarto lugar), trail runs (quinto lugar), trilhas (sexto lugar), e treinos de força (sétimo lugar). As últimas três colocações foram ocupadas por natação, pedalada virtual (ou indoor) e patinação inline (oitava, nona e décima posição, respectivamente).

Embora o esporte em grupo de duas ou mais pessoas mais registrado em 2023 mundialmente tenha sido o remo, com 40% do total, no Brasil foi novamente o ciclismo, com 36% das atividades computadas na plataforma.



Imagem: Globalmente, a corrida foi a atividade mais carregada no Strava

Em um recorte por idade, observou-se que atletas de todas as gerações afirmaram ao Strava que o principal motivo para se exercitarem com outras pessoas é a interação social. Mais da metade dos atletas da plataforma informaram que são estimulados principalmente por amigos ou familiares que praticam exercícios, e 77% dos atletas da Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) dizem sentir-se mais conectados uns aos outros ao ver as atividades de seus amigos ou familiares no Strava.

Quando se trata de obstáculos para se exercitar e manter uma rotina consistente, mais de dois terços dos atletas de todas as gerações e 61% dos brasileiros citaram a falta de tempo, provocada por demandas do trabalho, como a principal barreira. Outro fator de grande interferência foi o clima, com 75% dos atletas globais e 59% de brasileiros contando que o calor extremo de 2023 afetou seus planos de treinamentos, enquanto a má qualidade do ar foi mencionada por 27% dos atletas globalmente e por 23% dos atletas no Brasil.

Mobilidade

Conforme citado anteriormente, a pedalada foi a atividade mais registrada pelos brasileiros em 2023, incluindo a bicicleta elétrica. A bike foi bastante utilizada no Brasil também para locomoção e deslocamento diários. Em todo o mundo, 17% dos ciclistas que usaram o aplicativo do Strava para gravar o trajeto casa-trabalho-casa em 2023 eram da Geração Z, em contraste com os 8% de cinco anos atrás.

Imagem: Strava

No Brasil, os Millennials (nascidos entre 1995 e 2010) ficaram à frente das outras gerações no quesito mobilidade. Segundo os dados do Year in Sport 2023, nos últimos quatro anos, essa geração vem sendo a maioria entre os ciclistas que utilizam as duas rodas para se deslocar de casa ao trabalho. Em 2022, a porcentagem desta geração era de 55% e, em 2023, este número baixou para 53%, porém, manteve-se à frente da Geração X (nascidos entre 1965 até 1981), com 25%, e da Geração Z, com 17% de respostas.

No quesito velocidade, globalmente, a Geração Z registrou o pace médio mais rápido em corridas e pedaladas no Strava. Além disso, suas corridas foram as mais curtas e, em relação à distância, as pedaladas ficaram em segundo lugar. No Brasil, a Geração Z registrou as corridas mais rápidas, e os millennials tiveram as pedaladas mais velozes. As corridas e pedaladas da Geração Z foram as mais curtas em tempo.

Segundo dados do Year in Sport 2023 do Strava, o Olympikus Corre foi o tênis mais usado por brasileiros nas atividades de corrida. Também foi eleito o melhor tênis pela maioria entre homens e mulheres, assim como o tênis com maior crescimento nos últimos anos (veja imagem abaixo com as informações globais e do Brasil).

Imagem: Melhores equipamentos do ano para brasileiros e globalmente.

Horários e metas

Também sobre gerações, os registros do Strava no Brasil mostram que os Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964) são o grupo etário que se exercita mais cedo. Cerca de 70% responderam que treinam antes das 10 horas da manhã aos finais de semana, enquanto a Geração Z domina os treinos após às 16 horas durante a semana, com 57% das respostas.

Os atletas do Strava têm 49% mais probabilidade de se exercitarem sem focar totalmente na sua aparência, assim como 13% dos atletas do Strava no Brasil. Atletas da Geração Z são 31% menos propensos a se exercitarem apenas por motivos de saúde, ao contrário de seus antecessores Millennials ou da Geração X, mas sim por buscarem melhor desempenho esportivo.

No Brasil, foi registrado que a principal motivação para os atletas do Strava iniciarem seus treinos é a busca por suas metas, enquanto, na pesquisa global, foi a questão de horário (se não treinar naquela hora, não consegue depois).



Imagem: Strava

Por fim, 2023 foi um ano recorde de atividades em viagens. Globalmente, os atletas Strava registraram suas corridas por mais vezes nos seguintes segmentos: Maratona de Berlim (milha 24), em Berlim, Alemanha; Sully Morland – Pont Neuf, Quais Bas, em Paris, França; e a Maratona do Rio 23m, no Rio de Janeiro (RJ). Entre os atletas brasileiros, as corridas tomaram conta dos seguintes segmentos: em primeiro lugar, a Miguel Lemos x Bolívar, no Rio de Janeiro (RJ); em segundo, a Vila Tenente Sapucaia Climb, em Florianópolis (SC); e a Tonlon Runners 200m em terceiro lugar, em São Paulo (SP).

Já na pedalada, o Strava global teve os seguintes segmentos com mais registros: Espanha, nas Ilhas Baleares; Auvergne-Rhône-Alpes, na França; e em Limburg, Holanda. No Brasil, os segmentos de ciclistas com mais registros foram em Campos do Jordão (SP), seguido por Estiva (MG) e São Bento do Sapucaí (SP).

Para acessar o relatório completo e conhecer os lugares mais populares para fazer trilhas, pedalar e correr ao redor do mundo, consulte o relatório de tendências do Ano Esportivo (Year in Sport) 2023 em:Link.

Sobre o Strava

Strava é a principal comunidade digital para pessoas ativas, com mais de 120 milhões de atletas em mais de 190 países.

